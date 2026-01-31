Conflicte al Pròxim Orient
Israel mata 29 gazians, entre ells 6 nens, en una de les jornades més letals des de l’inici de l’alto el foc
Hamàs acusa el Govern de Netanyahu de continuar la seva «brutal guerra genocida» amb les «contínues violacions» de l’acord
Andrea López-Tomàs
Israel va assestar aquest dissabte un cop dur a l’alto el foc a Gaza. L’Exèrcit va matar 29 gazians, entre ells sis nens de dues famílies, segons van informar dos hospitals de la Franja, en la qual ja és una de les jornades més letals des de l’entrada en vigor de l’acord entre Hamàs i Israel el 10 d’octubre. L’Exèrcit israelià va assegurar que els atacs van ser en resposta a una violació de l’alto el foc per part de Hamàs.
Les accions militars van tenir lloc tant al nord com al sud de Gaza, inclosos el bombardeig d’un dron israelià contra una tenda de campanya a Khan Yunis en el qual van morir un pare, els seus tres fills i tres dels seus nets, segons una font de l’Hospital Naser.
Al nord, a la ciutat de Gaza, una mare i tres dels seus fills van morir, al costat d’un altre familiar, en el bombardeig aeri contra l’apartament en el qual es refugiaven, d’acord amb l’Hospital Shifa.
Així mateix almenys 13 persones van morir durant un atac amb míssil contra la comissaria del barri de Sheikh Radwan, a Ciutat de Gaza, segons va confirmar una font del dipòsit de cadàvers d’aquest últim centre sanitari. Entre els morts hi ha tres dones agents de policia i quatre detinguts, mentre que una vintena de persones es troben atrapades sota la runa.
Poc després, tres gazians més van morir en un atac israelià contra una vivenda unifamiliar a l’oest de la capital de la Franja, prop d’un complex escolar de l’agència de l’ONU, UNRWA, segons va detallar una vaser local de l’enclavament. I una altra persona va morir i diverses van resultar ferides per trets israelians al camp de Jabalia, al nord de Gaza.
Més de 520 morts durant la treva
Hi va haver a més quatre bombardejos més, entre ells contra un altre apartament a prop de l’encreuament de Jabalia, a l’est de la ciutat de Gaza, que només va causar ferits i dos al sud-est del campament de refugiats d’Al Bureij, al centre de la Franja i a prop de la denominada línia groga.
Aquests atacs es produeixen malgrat l’alto el foc en vigor, i amb ells ja són més de 520 els palestins morts a Gaza, inclosos més de 100 nens, malgrat el suposat final de l’ofensiva bèl·lica israeliana, d’acord amb xifres del Ministeri de Sanitat de l’enclavament.
En declaracions als mitjans, un portaveu de la Forces de Defensa d’Israel va informar de la mort de quatre membres de Hamàs i del Gihad Islàmic en resposta a una violació de l’alto el foc divendres, quan vuit militants van remetre d’un túnel subterrani a l’est de Rafah. Així mateix, l’Exèrcit també va assegurar haver atacat una instal·lació d’emmagatzemament d’armes de Hamàs, un lloc de fabricació d’arams i dos de llançament al centre de Gaza.
Reacció de Hamàs
El grup islamista Hamàs, que governa de facto a Gaza, va acusar el Govern de Benjamin Netanyahu de continuar la seva «brutal guerra genocida» amb les seves «contínues violacions i els atacs contra civils, famílies i nens, a les seves tendes de campanya de desplaçats». En un comunicat, el grup va apressar els mediadors i l’Administració de Donald Trump que adoptin «mesures immediates» per posar fi a la política israeliana que, va assegurar, busca «soscavar l’alto el foc».
Les noves morts tenen lloc un dia abans que Israel reobri el pas de Rafah, entre la Franja i Egipte, en compliment amb els termes de l’alto el foc després de més de dos anys clausurat després de l’inici de la guerra en represàlia pels atacs de Hamàs del 7 d’octubre del 2023. Segons va anunciar aquest divendres el COGAT, l’organisme del Ministeri de Defensa israelià que supervisa els assumptes civils als territoris palestins ocupats, l’obertura permetrà «únicament» el pas limitat de persones.
El moviment per l’encreuament de Rafah «s’autoritzarà en coordinació amb Egipte», prèvia autorització de seguretat d’Israel i «sota supervisió de la missió de la UE». I només podran tornar els palestins «que van abandonar Gaza durant la guerra».
El pas de Rafah és l’únic punt d’entrada i sortida de la Franja que no passa per Israel i està situat a la part sota control de l’Exèrcit israelià des que es va replegar al començament de l’alto el foc.
