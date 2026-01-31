Jorge Azcón: "Ens ha anat millor amb un govern del PP en solitari"
SERGIO H. VALGAÑÓN
¿Com porta la campanya?
Amb ànim, jo crec que les coses estan sortint raonablement bé.
¿Amb quins objectius surt el PP en aquesta campanya electoral?
Amb els objectius d’ampliar la majoria amb què ja comptem actualment i la de poder continuar governant l’Aragó.
L’entrada de líders nacionals en la campanya electoral o notícies nacionals, com la crisi ferroviària, ¿creu que poden fer oblidar la clau aragonesa amb què anava a aquestes eleccions?
Bé, jo estic parlant de l’Aragó i estem fent propostes per a l’Aragó. Jo crec que el més important d’aquesta campanya és que els aragonesos sàpiguen el que escolliran. I és evident que podem parlar de política nacional, perquè és impossible no fer-ho, però crec que les propostes i que el balanç que estem fent ha de ser sobre el que passa a l’Aragó.
¿A quines potes pivota la campanya que està fent el PP?
Jo el que he dit des del principi és que hi ha una idea que em sembla que és molt important. Nosaltres hem d’explicar el que hem fet i el que hem fet en tots els departaments del Govern d’Aragó. És veritat que les prioritats passen per seguir impulsant habitatge assequible per als joves, per continuar millorant la nostra sanitat, però també perquè l’educació sigui un pilar fonamental del desenvolupament i per atraure inversions que és el que canviarà l’economia en la nostra comunitat.
¿Diria que les grans xifres en economia són suficients per convèncer l’electorat?
Cal explicar que és absolutament necessari perquè només el creixement econòmic és el que permet que puguem prestar serveis públics de qualitat i aquest és el cercle que cal aconseguir. Si aconseguim que l’Aragó sigui una terra de prosperitat i de progrés, ho farem no només creant desenes de milers de llocs de treball, sinó també prestant serveis públics als aragonesos.
¿La seva rebaixa fiscal seria similar a la plantejada en el fallit pressupost del 2026?
El que cal fer és ser coherent. El que plantejo és que els impostos s’han d’abaixar alhora que creix l’economia perquè hi hagi un equilibri entre una fiscalitat adequada i poder continuar mantenint un nivell de qualitat dels serveis públics. Crec que abaixar els impostos és permetre que l’Aragó creixi encara més.
L’esquerra l’està criticant per la seva gestió dels serveis públics, en especial la sanitat i l’educació.
Jo responc amb la veritat i amb els fets. En sanitat s’inverteixen 500 milions d’euros més dels que s’invertien quan governaven els socialistes, responc que hem reduït un 26% les llistes d’espera, que hi ha 1.700 sanitaris més treballant a la nostra comunitat autònoma. I passa el mateix pel que fa a educació. Són 200 milions d’euros més d’inversió a la comunitat autònoma, 2.000 professors més que estan treballant i més ben pagats que abans, i més diners per a les escoles de la comunitat autònoma.
Des de l’altra banda, Vox el colla per la gestió de la immigració. ¿Poden reconduir la relació en el tema migratori?
La gestió de la immigració, per desgràcia, és una cosa que depèn del Govern d’Espanya, no del d’Aragó. I aquest és un dels problemes: que Vox vol atacar el PP amb una cosa que és essencialment competència del PSOE.
No li compra a Vox el discurs del bipartidisme. L’han portat fins i tot als cartells de campanya.
El discurs del bipartidisme de Vox és el discurs que es va inventar Pablo Iglesias al seu dia. Va ser qui va dir que el PP i el PSOE eren el mateix, i ara és exactament el que està repetint Santiago Abascal.
La campanya electoral va començar poc després de la proposta de finançament autonòmic del Govern. Hi ha guerra de xifres entre Hisenda i Fedea.
Les xifres d’Hisenda són polítiques i les d’un organisme com Fedea són xifres d’experts economistes. Però en qualsevol dels casos, crec que hi ha també una sèrie d’idees i de valors darrere del finançament que em semblen essencials. El finançament que proposa el PSOE avui depèn de la seva necessitat de complaure els independentistes catalans. Nosaltres el que estem proposant és justícia.
¿El problema és Catalunya o el problema és la posició en què queda l’Aragó?
El problema és que els independentistes catalans condicionen la posició del govern de Sánchez, i això fa que l’Aragó sigui la comunitat autònoma que queda en pitjor posició de tot Espanya.
¿Creu que hi ha alguna manera que aquest finançament canviï i millori els resultats de l’Aragó i altres comunitats autònomes que queden per sota?
Jo confio que aquest finançament sigui la proposta política que el PSOE fa per mirar de convèncer Esquerra Republicana, però que no compti amb una majoria al Congrés dels Diputats. Per començar, perquè totes les comunitats autònomes, incloses les del PSOE, hi estan en contra.
¿Troba a faltar un posicionament dur del PSOE Aragó respecte al finançament?
El PSOE Aragó ha canviat. És ben evident que el que defensava el PSOE encapçalat per Javier Lambán no té absolutament res a veure amb el que defensa el PSOE de Pilar Alegría. A Alegría l’únic que li interessa és defensar Sánchez i jo no tinc cap problema en reconèixer que Lambán defensava els interessos de l’Aragó.
El PSOE li insisteix en què farà amb aquest finançament extra. Siguin 690 milions o siguin 265 milions, ¿què en farà?
És que el que està explicant Pilar Alegría és el conte de la lletera. El que està explicant Pilar Alegría no és veritat. Pilar Alegría va haver d’ensenyar sis, set, vuit vegades aquell cartell en el debat perquè es creu que repetint una mentida moltes vegades la pot convertir en veritat. No és bona idea enganyar els aragonesos amb uns milions que no vindran.
¿El resultat de les eleccions a Extremadura el preocupa com un avanç del que podria acabar passant a l’Aragó?
A Extremadura el PP ha obtingut un 43% dels vots. Si mirem la història política de l’Aragó, un partit que obté el 43% dels vots seria històric.
¿I tem que el resultat electoral aquí a l’Aragó no li permeti deslliurar-se de Vox?
Les eleccions es convoquen per escoltar els aragonesos i els pactes que puguin sorgir després de les eleccions seran amb els resultats electorals a la mà. Quan els aragonesos parlen a les urnes no s’equivoquen.
Si vostè torna a dependre de Vox per poder formar un Govern autonòmic, ¿de què hauran servit les eleccions?
Doncs espero que serveixin perquè aprovem un pressupost.
¿Serà una condició obligatòria per al pacte d’investidura?
Una condició que serà absolutament obligatòria.
¿Estaria obert a incorporar de nou, com ho va fer el 2023, consellers de Vox al govern autonòmic?
Ens ha anat millor amb un govern del PP en solitari.
¿La repetició electoral passa pel seu cap?
Crec que seria un fracàs. Cal saber gestionar la veu de la comunitat autònoma.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- No pengis les trucades 'spam': el que has de dir exactament perquè s'acabin
- Quin és l’hotel on van els famosos per esquiar al Pirineu?
- La divisió de Moià reflectida al ple: 'No sé si això teu és ignorància, maldat o populisme
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso