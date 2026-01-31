Les peces dels delictes de González Amador estan encallades
Els dos delictes fiscals continuen sense ser elevats als jutjats penals, on es fixa la data d’enjudiciament, perquè les defenses dels acusats no han rebut els escrits d’acusació per presentar les seves al·legacions.
Ernesto Ekaizer
Sense novetats al front al jutjat d’instrucció de Madrid número 19. La causa d’Alberto González Amador –Maxwell Cremona– dorm el que acostuma a anomenar-se el son dels justos.
La jutge Inmaculada Iglesias es va jubilar la segona quinzena de juliol del 2025. Va dictar abans de deixar el jutjat l’ordre de processament del grup d’Alberto González Amador contra ell i els seus quatre col·laboradors en l’emissió de factures que l’Agència Tributària va considerar falses per valor d’1,7 milions d’euros. La defraudació va arribar als 350.951 euros en els exercicis 2020 i 2021.
I va començar la magistrada Iglesias a instruir la peça separada contra González Amador per presumpta corrupció en els negocis amb persones del grup sanitari Quirón. Va ser aquesta relació la que li va permetre fer d’intermediari en un contracte de venda de mascaretes per valor de dos milions d’euros durant la pandèmia, uns diners pels quals va evadir els 350.951 euros apuntats.
El 22 de setembre del 2025, la jutge que es va fer càrrec temporalment del jutjat 19, Carmen Rodríguez-Medel, va dictar, al seu torn, la interlocutòria d’obertura de judici oral contra la parella d’Ayuso i els cinc col·laboradors en l’elaboració de les factures falses. Des que a continuació es va fer càrrec del jutjat el nou titular, el magistrat Antonio Viejo, les investigacions han quedat a l’espera de diligències.
Una d’elles és molt senzilla: donar trasllat a les defenses de González Amador i dels quatre acusats dels escrits del Ministeri Fiscal i les acusacions populars (PSOE i Més Madrid) perquè elevin les seves al·legacions. Només així, complert aquest pas, es podrà elevar la causa al Deganat dels Jutjats Penals de Madrid perquè designi per repartiment el jutge penal que es farà càrrec del judici i fixarà la data per a aquest. L’advocat Ricardo Corzo defensa tres acusats domiciliats a Arahal, municipi de la comarca de la Campiña de Morón y Marchena, a la província de Sevilla. Els seus clients van emetre desenes de factures per 178.000 euros aproximadament.
Sense accés als escrits
Ricardo Corzo va assenyalar a EL PERIÓDICO que no ha tingut accés als escrits d’acusació. "Continuo sense rebre aquests escrits i, per tant, no he pogut presentar el meu escrit de defensa". Les acusacions populars en la causa, del PSOE i Més Madrid, van elevar el 26 de gener passat un escrit al jutge Viejo, a qui urgeixen desencallar el procediment dels dos delictes fiscals donant trasllat dels escrits a les defenses.
"Aquesta situació està produint una gran dilació en el procediment en la seva tramitació, per això, en l’exercici del dret de defensa de la posició d’acusació popular d’aquesta part, i de conformitat amb l’impuls processal que assisteix les parts, mitjançant el present escrit vinc a sol·licitar que, per part d’aquest òrgan judicial, s’adoptin les resolucions que corresponguin per a la correcta continuació del procediment", assenyala.
L’escrit adverteix sobre possibles dilacions indegudes. "En el supòsit que existeixin incidències processals que hagin causat la paralització o demora no justificada del procediment des del dictat de la interlocutòria de transformació i de judici oral – que desconeixem – , i la presentació dels escrits d’acusació, se sol·licita expressament que es reparin al més aviat possible, en nom de salvaguardar el dret a un procés sense dilacions indegudes", assenyala. Per això demana al jutge que "acordi donar l’impuls processal corresponent al present procediment, actuant de conformitat amb l’article 784.5 de la llei d’Enjudiciament Criminal, presentat en l’escrit de defensa, si escau, o transcorregut àmpliament el termini per fer-ho sense haver-ho fet, remetent l’actuació a l’òrgan competent per a l’enjudiciament al més aviat possible".
L’acusació popular del PSOE i Més Madrid demanen en un segon escrit desencallar, així mateix, la peça separada del delicte de corrupció en els negocis de González Amador. Assenyala que el juliol del 2025 va presentar un escrit amb diverses diligències, però adverteix que aquest ni tan sols ha sigut "proveït" (no existeix providència en la qual consti la presentació de l’escrit).
En aquesta peça, va prestar declaració, en qualitat d’imputada, Gloria Carrasco, dona de Fernando Camino, president de Quirón Prevención, el 19 de juny del 2025. La jutge Iglesias, abans de jubilar-se, va sol·licitar la col·laboració de la Unitat Operativa de la Guàrdia Civil (UCO), el 27 de juny del 2025, en la investigació.
L’acusació popular deixa constància que no s’han rebut informes de l’UCO i demana, a més, al jutge que es faci arribar a l’esmentada policia judicial informacions segons les quals la parella d’Ayuso opera en el grup Quirón, en qualitat de director de projectes, amb el nom d’Alberto Burnet González. Burnet és un dels noms de la societat creada per la parella d’Ayuso a Miami, Burnet & Brown.
Peça fonamental
Entre les diligències que van sol·licitar les acusacions populars hi havia la de citar a declarar com a imputat Fernando Camino, que és una peça fonamental en la relació de la parella d’Ayuso amb el grup Quirón, que és un dels principals grups sanitaris adjudicataris de projectes per part de la Comunitat de Madrid, que presideix Díaz Ayuso, i també per participar en el contracte de compravenda de mascaretes que va permetre guanyar dos milions d’euros a González Amador.
També se sol·licita aquesta declaració per l’operació que va portar la parella d’Ayuso a adquirir a Gloria Carrasco, dona de Camino, el desembre del 2020 la societat Círculo de Belleza per 500.000 euros, quan segons l’Agència Tributària, no tenia valor. Camino era soci de l’empresa de la seva dona. La triangulació Maxwell Cremona (González Amador), Círculo de Belleza (parella Carrasco-Camino) i Quirón (Camino, president) està en la base de les sospites d’un possible delicte de corrupció en els negocis.
Això, tenint en compte l’activitat del grup sanitari Quirón a la Comunitat de Madrid, on la parella de González Amador, és a dir Isabel Díaz Ayuso, té l’última paraula sobre els contractes milionaris dels hospitals que gestiona: Fundación Jiménez, Rey Juan Carlos, Infanta Elena (Valdemoro) i el General de Villalba, a més de centres privats com l’Hospital Quirónsalud San José, l’Hospital Quirónsalud Sur, el Ruber Internacional i La Luz.
