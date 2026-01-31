Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les víctimes mortals de l’accident d’Adamuz pugen a 46

PATRÍCIA GODINO

Sevilla

La tragèdia d’Adamuz ha segat una nova vida i pugen a 46 els morts en l’accident entre els dos trens. La víctima és una jove veïna del municipi de Huelva de La Palma del Condado, una de les opositores que va viatjar en l’Alvia per tornar a casa, després de fer l’examen d’institucions penitenciàries.

Tan bon punt va ser rescatada la van traslladar immediatament a l’Hospital Reina Sofía de Còrdova, on es va mantenir ingressada a l’uci, "amb pronòstic greu" per politraumatisme i afectació als pulmons, segons els comunicats mèdics, fins ara quan es va confirmar la mort per part de la Junta d’Andalusia.

La noia viatjava al vagó 2, un dels més afectats en el sinistre, i amb la seva mort s’eleven a 29 els veïns de la província de Huelva que han perdut la vida en l’accident. Aquest dijous es va celebrar a la capital de Huelva la missa funeral, que va tenir lloc al pavelló esportiu Carolina Marín, que va congregar més de 4.400 persones, entre aquestes més de 330 familiars de les víctimes de l’accident.

Quan la notícia del descarrilament dels trens va transcendir i va començar a conèixer-se la dimensió de la tragèdia, a La Palma del Condado van començar a témer-se el pitjor. La Palma és una de les parades dels Alvia que fan el trajecte entre Madrid i Huelva, per la qual cosa era lògic que entre els passatgers es trobessin veïns d’aquesta localitat, situada a uns 40 quilòmetres de Huelva capital.

Totes les esperances estaven posades en la recuperació d’aquesta dona que, com altres tants aspirants a una plaça pública, van viatjar aquell cap de setmana a Madrid per tal d’aconseguir entrar al cos de funcionaris d’institucions penitenciàries i va agafar de tornada a casa l’Alvia aquell fatídic 18 de gener. Després de 14 dies ingressada al Reina Sofía, no ha pogut superar les complicacions en el seu organisme derivades de l’accident.

