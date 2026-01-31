El liberal Jetten acorda un govern en minoria als Països Baixos
Gemma Casadevall
El líder liberal Rob Jetten, guanyador contra pronòstic de les últimes eleccions legislatives dels Països Baixos, va presentar ahir per fi el seu pacte de coalició amb dos socis centristes més, amb qui haurà de governar en minoria i buscar suports puntuals en el fragmentat Parlament neerlandès. El seu pacte contempla un fort increment de la despesa militar, tancar les portes a la immigració irregular i retallar costos en sanitat i prestacions socials. Tindrà davant seu una ultradreta molt diversificada, repartida entre el trumpista PVV de Geert Wilders, un grup de diputats que s’han escindit del partit i dues formacions més d’aquest espectre en auge.
L’objectiu de Jetten, que probablement serà el nou primer ministre del pais, és limitar l’arribada de sol·licitants d’asil. Secunda les propostes d’altres països comunitaris perquè es gestionin les sol·licituds d’asil fora del territori de la UE. I també segueix la línia dominant actual de la UE a favor del rearmament, orientat cap a un reforçament de la identitat europea i la reducció de la dependència respecte als EUA. Es planteja ancorar per llei que es destini el 3,5% del PIB a despesa militar.
A falta de 10 escons
Els socis de govern del seu partit, Demòcrates 66 (D66), són els liberals de VVD, el partit que va liderar l’ara secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, i els democristians de la CDA. Amb aquest equip sumarà 66 escons del total de 150 de la Cambra neerlandesa. Li’n falten 10 per aconseguir la majoria necessària. La seva línia dura en matèria migratòria i de retallades socials li complicarà la recerca de suport al bloc entre esquerrans i ecologistes que va dirigir el veterà Frans Timmermanns, retirat arran de la seva derrota electoral. Als abismes ideològics se sumen les trinxeres obertes en la negociació de la coalició, ja que el bloc progressista va quedar descartat com a potencial aliat pel VVD. Jetten va acatar el veto, tot i que de mala gana.
