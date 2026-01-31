El peatge de l’autopista C-32 es restableix avui en sentit nord
El Govern va anunciar ahir que prorrogarà la gratuïtat de l’autopista C-32 tot i que només ho farà en els peatges troncals de Vallcarca (Sitges) i de Cubelles (Garraf) en sentit sud, mentre que avui la resta de barreres recuperaran el seu funcionament ordinari.
Per la seva banda, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat va destacar ahir en un comunicat que la gratuïtat d’aquests dos peatges en sentit sud és una mesura per poder facilitar el trànsit de llarg recorregut amb motiu del tall que ha sofert l’AP-7 en sentit sud, entre els punts de Martorell i Vilafranca del Penedès.
Aquest tall de l’autopista AP-7, que s’ha portat a terme mentre duren les reparacions del mur de Gelida que va cedir en l’accident ferroviari que va tenir lloc el 20 de gener, no té una data concreta de reobertura, si bé podria ser entorn del 9 de febrer vinent.
En aquest context, el Govern mantindrà l’aixecament de les barreres de la C-32, però parcialment. A partir de la mitjanit d’ahir, la gratuïtat del peatge s’aplicarà exclusivament en els peatges troncals de Vallcarca (dins del terme municipal de Sitges) i Cubelles en direcció sud.
En canvi, caldrà pagar en la resta de barreres: Cubelles accés, Calafell accés, Cubelles troncal direcció nord i Vallcarca direcció nord. En sentit nord serà de pagament. L’aixecament del peatge ha tingut un cost per a la Generalitat de 600.000 euros al dia.
En paral·lel, ahir van finalitzar algunes de les mesures excepcionals impulsades pel Govern de Catalunya per facilitar els desplaçaments mentre es recupera el servei de Rodalies, com l’eliminació "temporal" de les restriccions de les zones de baixes emissions (ZBE), que es tornaran a aplicar a partir d’avui.
Amb les zones de baixes emissions, les administracions implicades pretenen reduir en un 15% els nivells de contaminació. La restricció i el sistema de vigilància de càmeres vetllen pel compliment de la norma.
