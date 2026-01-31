El rearmament espanyol
El pla espanyol de defensa espacial: més militars, nous telescopis i desenvolupament d’una nau per a vigilància de satèl·lits
Juan José Fernández
Les Forces Armades planegen comptar d’aquí al 2027 amb un Centre d’Operacions Espacials apte per a gestió de crisi, una xarxa de telescopis òptics de defensa i una ruta de desenvolupament d’una nau espacial de conducció remota per a vigilància de satèl·lits. Són plans en els quals treballa el Comandament de l’Espai (MESPA) de l’Exèrcit de l’Aire, la majoria amb horitzó que inclou des d’ara fins al final del 2027. Es tracta de reforçar la seguretat d’Espanya en el quart domini militar, el cosmos, al qual els països occidentals, després de l’experiència a Ucraïna, consideren crucial.
L’Exèrcit de l’Aire destaca en aquest domini no només per les lliçons de la invasió d’Ucraïna, una guerra en la qual les capacitats satel·litals han ajudat molt el país agredit; també perquè entre els exèrcits occidentals s’estenen les deteccions d’una activitat creixent en zona gris –no és bèl·lica, però tampoc pacífica– de Rússia i la Xina. Ambdues potències prenen posicions a l’espai, que «d’un domini militaritzat, que en realitat ho és des dels temps de Iuri Gagarin, podria passar a domini armat». I la qüestió és si arribarà a allotjar armes de destrucció massiva».
És una cosa que la comunitat internacional mira d’evitar. Aquesta preocupació és d’Isaac Manuel Crespo, general de divisió de l’Exèrcit de l’Aire i cap del Comandament de l’Espai, formulada davant un grup de periodistes. Crespo dirigeix la unitat de més recent creació de les Forces Armades: constituïda el 2023, el desembre passat va arribar a la plena IOC. Així anomenen els militars, en argot OTAN, a la Capacitat Operativa Inicial.
Nau espacial policia
Arribada la IOC, arriba la fase de creixement. El Comandament de l’Espai aspira a adquirir noves capacitats i més personal.
El pla més cridaner del MESPA és aconseguir una nau per a vigilància espacial. No és un conte de Star Trek: es tracta de NEMO. És el projecte compartit entre països europeus per construir un satèl·lit que vigili altres satèl·lits i, possiblement, neutralitzi atacs cinètics i cibernètics contra el que Crespo anomena «els nostres legítims interessos espacials». El projecte implica Espanya la tecnològica GMV i està en fase de concepte. Aquest any entrarà a la següent pantalla: investigació i desenvolupament.
Tècnicament, i ja que no només orbitarà el planeta, sinó que podrà desplaçar-se conduït des de la Terra, és tant una idea de satèl·lit com de nau espacial. El projecte que impulsa l’Exèrcit de l’Aire i de l’Espai planteja la protecció d’actius i interessos espacials espanyols en òrbita baixa –LEO, fins a 7.000 quilòmetres de la Terra –, i és l’únic, entre els dels exèrcits europeus, que parla de «policia espacial».
En l’actual fase conceptual, es pensa en quin combustible hauria de portar aquesta màquina, i si podria comptar amb armes per defensar i defensar-se. Aquesta capacitat no sembla un caprici: des que va començar l’actual guerra d’invasió d’Ucraïna, dos satèl·lits russos de la classe Kosmos fan tota mena d’estranyes variacions de trajectòria i acostaments a satèl·lits occidentals en òrbita GEO (per sobre de 42.000 quilòmetres) per, suposadament, copiar la informació que transmeten.
Xarxa de telescopis
L’Exèrcit de l’Aire i de l’Espai disposarà abans d’altres capacitats: mitjans de vigilància des de la terra.
Entra en procés de licitació la compra d’un grup de sis, pot ser que set, telescopis òptics per repartir-los per diversos punts del territori. Aquests emplaçaments no estan sent revelats.
Les dades que proporcionin mirant a l’espai serviran per fer intercanvis d’informació amb els altres països –Itàlia, Alemanya, França i Estats Units amb qui més estretament col·labora el MESPA.
La xarxa de telescopis creixerà de forma simultània als treballs per a la posada en òrbita d’un nou satèl·lit espia Pau que complementi el que Espanya té en funcionament. Precisament aquesta setmana s’ha donat a conèixer un acord de la societat pública Hisdesat amb Airbus per comercialitzar les imatges que enviï la Terra el sistema Pau-2.
També està pendent la construcció i el desenvolupament d’un tercer satèl·lit SpainSat NG, després que, al desembre, un petit objecte espacial impactés contra el segon de la saga, i destruís el cor energètic del seu sistema.
Força espacial en expansió
El pla més immediat del Comandament de l’Espai, com a segon pilar de l’Exèrcit de l’Aire, és augmentar personal. Al seu quarter general a la base aèria de Torrejón de Ardoz, el general Crespo mana un col·lectiu que amb prou feines ha deixat de ser embrió: va començar amb dos militars i dos civils, i actualment té 141 militars –30 en el MESPA– i 33 civils, amb una proporció imprescindible d’astrofísics.
Malgrat l’objectiu del Ministeri de Defensa d’ampliar la plantilla de les Forces Armades –arribar a 127.500 militars–, aconseguir personal continua sent un repte difícil en les unitats. El MESPA, segons ha confirmat el seu general, planeja créixer entre un 30 i un 40% el 2026 i el 2027, fins a arribar a 100 militars al seu òrgan central.
Per a finals del 2027, a més, Crespo i el seu equip esperen comptar amb un Centre d’Operacions Espacials plenament operatiu per exercir funcions de comandament i control en crisi prolongades.
Ajuda des del cosmos
«Vivim una nova era d’amenaça espacial, després de l’etapa de cooperació en la qual es va posar en marxa l’Estació Espacial Internacional», explica el general Crespo. El cap del MESPA posa una mica conegut exemple de com d’important pot ser un satèl·lit en operacions militars. «Imaginem un submarí espanyol que vol emergir, però no vol que li vegi l’adversari. Nosaltres podem avisar-lo de quan no hi ha un satèl·lit d’aquest adversari mirant la zona on navega...»
Ja no hi ha missió militar d’envergadura que no sigui multidomini, ni hi ha ja desplegament d’importància sense component espacial que assisteixi a les tropes en inteligència, designació d’objectius o protecció contra pertorbacions electromagnètiques. Mentre conclou el procés de disseny de la força espacial espanyola, el Comandament de l’Espai està promovent cursos d’operacions espacials als exèrcits.
Els militars aprenen sobre els recursos que aporta la defensa espacial. Entre ells, un avantatge concret que va acreditar el seu valor a la dana. Intel·ligint imatges de satèl·lit, el MESPA els va dibuixar a les forces militars enviades a ajudar al sud de València una ruta practicable, quan altres mitjans es movien encara a cegues entre embussos a causa del fang.
Ben aviat comença un curs avançat d’operacions espacials per a oficials. El curs bàsic va acabar l’octubre passat.
Molt a mirar
El Comandament de l’Espai és encara un òrgan petit de la defensa, però ja té el territori assignat més gran a una unitat militar a Espanya. Ocupa 210 bilions de quilòmetres cúbics la zona de cosmos en la qual opera, i es multiplicarà fins a l’enorme quantitat de 238.000 bilions de quilòmetres cúbics quan hagi de vigilar el que altres potències fan entorn de la Lluna i les anades i vingudes al satèl·lit.
Tot i que majoritàriament és territori buit, té franges plenes d’objectes en funcionament, màquines inactives, i fragments d’escombraries espacials. Sobra feina: el MESPA monitoritza actualment 32.700 objectes en òrbita. I n’hi haurà més: la constel·lació Starlink d’Elon Musk, avui amb més de 6.000 satèl·lits en òrbita, planeja arribar a 9.418, però només la Xina ja ha demanat reserva per a 130.000 aparells.
Tot el que cal observar ve determinat pels riscos i amenaces que les Forces Armades intenten frenar des del 2019, quan van crear el COVE (Centre d’Operacions de Vigilància Espacial). És un dels dos braços del Comandament de l’Espai. L’altre es diu CESAEROB (Centre de Sistemes Aerospacials d’Observació), i es dedica l’explotació de les dades i imatges que envien els satèl·lits.
Les dues unitats tenen les seves casernes també a Torrejón, tot i que alguns dels seus mitjans, com el radar S3TSR de vigilància espacial, és a la base aèria de Morón (Sevilla).
Brossa sobre els nostres caps
Protegir interessos espanyols en el cosmos, garantir la llibertat d’accés a aquest domini i assegurar la llibertat d’acció de les Forces Armades, alhora que impedir l’acció de l’adversari, són les missions generals del MESPA. I són tres els principals riscos que defineixen la seva tasca: les reentrades d’objectes a l’atmosfera, les col·lisions entre tants objectes en moviment en òrbita i la meteorologia espacial, vigilant asteroides i tempestes solars.
Espanya col·labora amb tres països més de la UE amb capacitats per a aquesta vigilància espacial. Amb França calcula els riscos de col·lisió; Alemanya actualitza i manté el mapa d’objectes en òrbita; i Itàlia té l’encàrrec del de vegades impossible càlcul de la trajectòria dels objectes –majoritàriament brossa espacial– que tornen.
Aquestes reentrades no són un perill menor. De les quals el MESPA considera «d’alt risc» n’hi ha quatre a l’any. Són objectes de més de 8.000 quilos o materials menys pesats però perillosos com, recentment, unes bateries de l’Estació Espacial. El MESPA anota una mitjana d’11 reentrades d’objectes mitjans. Els veuen passar per sobre d’Espanya i, en cas de risc de caiguda, s’envia una alerta al Departament de Seguretat Nacional i als ministeris que, gairebé de manera distòpica, es veuen implicats en l’emergència.
