Rússia maniobra perquè Milei moderi les simpaties envers Ucraïna
La ministra de Seguretat argentina va acusar figures lligades a l’espionatge rus d’escoltes il·legals a la Casa Rosada amb l’objectiu de desestabilitzar
M. M.
"Hem de veure la manera que l’Argentina es converteixi en la porta d’entrada de Rússia a l’Amèrica Llatina". El 3 de febrer del 2022, només 20 dies abans de l’inici de la invasió russa d’Ucraïna, el llavors president de l’Argentina, Alberto Fernández, es va presentar per sorpresa a Moscou, plantejant obertament al líder del Kremlin un cop de timó sense precedents en les relacions exteriors del seu país: volia tallar definitivament amarres amb els EUA i Occident, i aprofundir el vincle amb el bloc encapçalat per Rússia i la Xina. Moscou necessitava aliats per fer front al previsible aïllament al qual els seus fins aleshores socis occidentals el condemnarien. I l’Argentina, una potència regional que no s’identifica amb el moviment del Sud Global, era el perfecte candidat de cara a omplir aquest buit.
Els plans de Moscou van quedar truncats el novembre del 2023, quan l’outsider anarcoliberal Javier Milei va ser elegit contra pronòstic president de l’Argentina, amb un percentatge de més de 10 punts de diferència respecte a Sergio Massa, candidat del peronisme. Els llaços que durant anys va cultivar el kirchnerisme amb Moscou es van tallar de sobte a causa de l’ingrés a la Casa Rosada d’un individu que proclamava obertament simpaties envers Ucraïna davant la invasió russa i que ja en la presa de possessió va mostrar una gran complicitat envers el seu convidat, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski.
Transcorreguda més de la meitat del mandat de Milei, la relació entre tots dos s’ha refredat, almenys de manera pública, mentre que s’han enfilat les pressions dirigides des del Kremlin, obertes o suposades, fet que demostra que el país austral continua sent una de les principals prioritats de Moscou en política exterior.
L’agost, el canal d’estríming Carnaval va difondre uns àudios en què Diego Spagnuolo, al capdavant de l’Agència Nacional de Discapacitat (Andis), acusava Karina Milei, secretària general de la Presidència de l’Argentina i germana del president, d’encapçalar una xarxa de recaptació de suborns que generava 800.000 dòlars al mes. Paral·lelament, van sortir a la llum notícies sobre gravacions fetes dins de la Casa Rosada, seu de la presidència, a personalitats importants, incloent-hi la mateixa Karina. Tot això va causar una enorme percepció de vulnerabilitat en l’entorn del president.
Immediatament, la ministra de Seguretat, Patricia Bullrich, va acusar forces estrangeres de ser al darrere la filtració de les escoltes. Segons va denunciar el canal A24, va ser un acte d’espionatge "il·legal" quan faltaven pocs dies per a unes eleccions –Buenos Aires celebrava el mes següent comicis provincials– "amb la intenció de desestabilitzar". I va assenyalar personalitats "vinculades als serveis secrets russos" com a responsables de l’operació.
Les aigües van tornar al seu curs finalment entre Buenos Aires i Moscou, malgrat que alguns elements permeten entreveure que la crisi sí que ha pogut tenir un cert impacte en les polítiques argentines respecte a Rússia i Ucraïna. No solament s’ha apaivagat l’entusiasme públic de Milei per la figura de Zelenski.
Fòrums sobre desinformació
Els últims fòrums de debat sobre desinformació russa organitzats per la diplomàcia ucraïnesa a l’Argentina s’han celebrat sense representació governamental i fins i tot Putin ha verbalitzat la distensió amb les autoritats argentines amb unes sorprenents paraules d’elogi per al seu homòleg austral: el que feia Milei del seu país "en matèria econòmica" és "molt raonable".
Tom Kent, especialista en desinformació russa, explica aquest interès: "Rússia busca països que avancin en els seus interessos, i no importa la proximitat" geogràfica, afirma. S’acosta a estats amb "lleis laxes que li permetin blanquejar els seus agents que treballen a Europa i que deixin treballar lliurement les seves entitats mediàtiques", conclou.
