La tornada a la normalitat de Rodalies, pendent de la revisió de 155 punts
Fins a 110 quilòmetres de vies estan afectats per límits de velocitat i hi ha encara 10 trams tallats / El Govern no assegura al 100% la recuperació completa de la xarxa per a aquest dilluns
Glòria Ayuso
Els trens de Rodalies van circular ahir, però a una velocitat molt per sota de la que és habitual. Als 10 trams interromputs per les revisions de la infraestructura per garantir la seguretat, cal afegir també que fins a 110 quilòmetres de la xarxa ferroviària catalana estan afectats pels límits de velocitat. Adif ha detectat un total de 155 punts amb deficiències en la infraestructura o en el seu entorn en què els maquinistes han de seguir les limitacions, que en alguns casos són de 30 quilòmetres per hora.
Les conseqüències de les limitacions són, conseqüentment, retards i, davant l’acumulació de les demores, anul·lacions de serveis. Trens que no passen i pantalles on falta informació van tornar a desorientar una jornada més els usuaris, que en molts punts encara han de fer transbord a l’autobús per poder continuar amb el seu recorregut.
Treballs lents
El Govern no ha assegurat al 100% que aquest dilluns vinent la xarxa ferroviària recuperi la normalitat i pugui retirar els autobusos que supleixen la falta de tren en els 10 trams tallats. El president en funcions, Albert Dalmau, va explicar ahir que tot dependrà de com avancin aquest cap de setmana els treballs de revisió dels punts on s’ha detectat que hi ha algun tipus de risc per a la seguretat.
Si hi ha zones que requereixin "més atenció, treballs i seguretat, es mantindran tancades", va advertir. Els sindicats d’Adif han denunciat que els treballs avancen de manera molt lenta a causa que els estan portant a terme empreses subcontractades. Una de les incògnites plana sobre el tram de la línia R3 entre la Garriga i Puigcerdà. Ahir no era possible assegurar que els treballs hauran finalitzat a temps perquè aquest tram pugui entrar en servei dilluns vinent.
En totes les línies de Regionals i Rodalies s’han fixat limitacions de velocitat, a excepció de l’RL3 de Lleida. L’R4, que uneix Sant Vicenç de Calders i Manresa, és una de les grans afectades quant a la reducció de la velocitat habitual dels trens, amb 28 restriccions. No obstant, la que més reduccions de velocitat pateix és l’R15 entre Barcelona, Reus i Riba-roja d’Ebre, amb 39 punts amb restriccions. Barcelona és la que acumula més llocs amb limitació temporal de velocitat, amb 73. Segueix Tarragona, amb 51; Girona, amb 25; i finalment Lleida, amb 6.
En un de cada quatre casos la limitació de velocitat es deu a l’estat en què es troba la via, i en un de cada 10 es deu a l’estat en què està el mecanisme de desviació o canvi d’agulles i les travesses que permeten la intersecció entre dues vies. Una altra causa que explica la reducció de velocitat és l’estat de les trinxeres, l’excavació que permet salvar el desnivell per al pas del tren.
L’accident ocorregut a Gelida del 20 de gener passat ha activat un control superior sobre l’estat de la infraestructura. De fet, hi ha alguns trams que compten amb limitacions de velocitat a causa del mal estat de la infraestructura. Com ha avançat EL PERIÓDICO, gairebé totes les incidències en talussos que ha pogut registrar Adif es produeixen en zones on no s’havia portat a terme cap actuació.
