Turquia s’ofereix de mediador entre l’Iran i els EUA per "evitar la guerra"
El ministre d’Exteriors turc comunica al seu homòleg iranià, de visita oficial a Istanbul, el seu suport a la via diplomàtica
Adrià Rocha Cutiller
Turquia es va oferir ahir com a mediadora entre l’Iran i els Estats Units per "evitar la guerra" en un conflicte "que ha de ser solucionat per la via diplomàtica". Així ho va assegurar el ministre d’Exteriors turc, Hakan Fidan, en una roda de premsa conjunta a Istanbul juntament amb el seu homòleg iranià, Abbas Araghchi.
"Las negociacions nuclears entre els EUA i l’Iran han de recomençar, i això és crucial per a la regió. Estem en contra de qualsevol intervenció contra l’Iran, com el nostre president [Recep Tayyip Erdogan] va comunicar al president iranià, Mesud Pezeshkian, i donem suport a les negociacions i la diplomàcia davant la solució militar a un problema diplomàtic", va assegurar Fidan, que va aclarir que dijous va mantenir converses telefòniques amb el cap negociador de l’Administració de Donald Trump, Steve Witkoff, i amb l’ambaixador dels EUA a Ankara, Tom Barrack. Segons indiquen fonts diplomàtiques turques citades pel diari Hurriyet, Turquia està intentant organitzar una cimera –presencial o telemàtica– la setmana que ve entre Teheran i Washington. Araghchi, no obstant, va declarar que la possibilitat de començar les negociacions en un període de temps tan curt és ínfima.
Posició "constructiva"
"No tenim cap pla per a una reunió amb els nord-americans. Però el que vull dir és que estem a punt per a unes negociacions justes, i això necessita unes precondicions que encara no han arribat. Hem parlat d’això amb els nostres col·legues, i esperem arribar a un punt en el futur pròxim que serveixi per començar aquestes converses", va declarar el ministre d’Exteriors iranià, que va destacar la posició "constructiva" que Turquia, Erdogan i Fidan "sempre han mantingut.
Tot i que no va esmentar obertament Turquia com a mediadora, Araghchi va donar a entendre que Teheran accepta el paper que Ankara proposa. Turquia, de fet, és l’únic país de l’OTAN visitat per un alt càrrec de l’Administració iraniana des de l’onada de protestes al país persa que hi hagut aquest mes de gener.
"Després d’aquesta reunió [amb Araghchi], continuarem parlant amb els nord-americans. Veiem una evolució en les nostres converses, i això ens serveix per avançar cap a passos més concrets. Avui hem discutit sobre això amb el meu amic [Araghchi]. Espero que puguem trobar una solució perquè la nostra regió no pateixi una altra guerra, ni vegem un Iran aïllat. La solució no és la guerra", va dir el ministre turc. Després de la reunió, l’iranià es va reunir amb Erdogan, una cosa gens comuna en visites de ministres d’Exteriors a Turquia.
Un futur incert
Tot Pròxim Orient es manté en suspens davant l’arribada de diversos vaixells de guerra nord-americans a l’estret d’Ormuz, mentre Donald Trump pressiona amb les seves amenaces contra l’Iran mentre assegura estar disposat a negociar amb la República Islàmica. Una repetició de la guerra de 12 dies del juny passat, probablement a més escala. A diferència de llavors, el règim iranià sent la seva supervivència realment amenaçada.
