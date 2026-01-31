Violència als Estats Units
D’escanejar els teus ulls a rastrejar la teva ubicació: així funciona l’aparell de vigilància d’ICE per espiar immigrants i manifestants
Sota Trump, l’agència migratòria i la Patrulla Fronterera, responsables de la mort de dos civils a Minneapolis, utilitzen tecnologies comercials per espiar i reprimir milers de migrants i manifestants, vulnerant els drets fonamentals
Carles Planas Bou
Tirotejar civils desarmats, detenir nens de cinc anys per utilitzar-los com a esquer, intimidar ciutadans pel seu color de pell, arrossegar avis per la neu o ruixar la cara de menors d’edat amb esprai pebre. Les brutals tàctiques d’assetjament executades durant les últimes setmanes a Minneapolis i en altres ciutats santuari dels Estats Units pels agents emmascarats del Servei d’Immigració i Control de Duanes (ICE) i de la Patrulla Fronterera són només la punta de l’iceberg.
Convertida pel president Donald Trump en una força paramilitar, l’agència migratòria opera gràcies a un orwel·lià aparell tecnològic de vigilància que s’alimenta de l’enorme xarxa de dades recopilades pel Departament de Seguretat Nacional després dels atemptats de l’11-S. Reconeixement facial, software d’espionatge, escàners oculars, geolocalització o proves de l’ADN. Tecnologies pensades per caçar terroristes que l’Administració trumpista està normalitzant en el seu afany per deportar 11 milions de persones migrants.
Més d’una dècada després de les revelacions d’Edward Snowden, la vigilància s’ha convertit en un negoci privat molt lucratiu. Des de gegants empresarials com AT & T, o Deloitte, a start-ups com Palantir o Clearview AI –prohibida en diversos estats– fan caixa amb el Govern de client. El 2025, ICE va gastar almenys 353 milions de dòlars en contractes de vigilància, un 27% més que durant l’era Biden, segons una anàlisi de <em>Financial Times</em>.
Dades a qualsevol preu
Aquestes empreses venen a l’Administració nord-americana la infraestructura tecnològica que accelera les seves batudes. Es tracta, en molts casos, d’eines d’intel·ligència artificialque creuen dades del diferents branques del Govern –una cosa potencialment il·legal i un risc per a la ciberseguretat– amb altres comercials o extretes d’internet. Registres de votant, permisos de conduir, codis bancaris, expedients mèdics i fins i tot actes de matrimoni. Aquest vast i caòtic oceà de xifres es tradueix en informació útil en les aplicacions mòbils que guien els agents d’ICE.
Als EUA, la llei exigeix una ordre judicial basada en una causa probable per vigilar algú. No obstant, comprar dades a tercers permet al Govern saltar-se unes limitacions cada vegada menys respectades. A més, ICE ha activat un programa pilot secret amb què està reclutant a caçarecompenses, investigadors privats, exsoldats i antics agents de les forces de l’ordre –persones sense cap rol oficial en l’Administració pública– perquè espiïn persones migrants i verifiquin físicament la direcció on viuen. Almenys 10 empreses han guanyat un total de més d’un milió de dòlars a través d’aquesta iniciativa nacional per rastrejar 1,5 milions d’immigrants indocumentats, segons <em>The Intercept</em>.
A través d’ICE, l’Administració Trump està portant l’erosió de la privacitat un pas més enllà. Un document intern obtingut per 404 Media revela que el Departament de Seguretat Nacional nega el dret dels ciutadans a oposar-se a l’escaneig dels seus rostres amb l’app Mobile Fortify, dades altament sensibles que s’emmagatzemaran durant 15 anys independentment del seu estatus migratori o ciutadania.
Aquests mètodes cada vegada més agressius són per perseguir «el pitjor», diu l’agència. No obstant, les seves pròpies dades indiquen que dos terços dels detinguts no tenen antecedents penals. Exempleats han denunciat al Financial Times que l’obsessió de Trump de perseguir la immigració està limitant la desarticulació de xarxes d ’explotació sexual infantil i la detenció de capos de la droga.
Trump fa créixer les detencions d’ICE
Palantir, el gran aliat d’ICE
El principal proveïdor de l’agència és Palantir. La firma, cofundada pel multimilionari tecnològic i inversor neoreaccionari Peter Thiel, fa més d’una dècada que ajuda ICE a crear els seus sistemes de vigilància, fins ara poc coneguts. La seva relació amb el Govern nord-americà és tan profunda que més de la meitat dels seus ingressos provenen de contractes públics. Sense anar més lluny, l’any passat se li va atorgar un de 30 milions de dòlars per crear ImmigrationOS , un programa per identificar i deportar migrants, segons va avançar <em>Wired</em>.
Palantir també ha construït un sistema anomenat ELITE i està permetent localitzar-los en un mapa interactiu. Aquesta eina, l’existència del qual ha sigut destapada per 404 Media, proporciona a més un expedient personal amb noms i imatges i una «puntuació de confiança» sobre la direcció actual. Així, els agents utilitzen aquesta interfície per fitxar potencials objectius, com si es tractés de Google Maps o d’una Pokédex. Per això la propaganda del Departament de Seguretat Nacional compari les batudes antiimmigració amb la caça de Pokémon.
Tot i que l’assassinat de dos ciutadans desarmats, Renee Nicole Good i Alex Jeffrey Pretti, en mans d’ICE i de la Patrulla Fronterera, ha accentuat la pressió sobre aquestes companyies, Palantir defensa aquesta col·laboració. El seu director executiu, Alex Karp, considera que és «extremadament bona per als EUA».
Vigilància per localitzar
Quan una persona migrant entra als EUA se li assigna un codi que identifica el seu estatus. Això no evita que les autoritats li puguin perdre el rastre. Per localitzar aquells en situació irregular, ICE està desplegant una extensa llista de sistemes de vigilància. Segons va revelar <em>The New York Times</em>, el braç policial de l’agència utilitza Geo Group, una app de rastreig fabricada per l’operador privat més gran de presons del país.
També compta amb Tangles i Webloc, dues eines que permeten consultar –sense ordre judicial– dades d ’ubicació adquirits de les xarxes socials i de centenars de milions de telèfons mòbils per pentinar barris i seguir els moviments dels seus objectius.
Així mateix, ha contractat una app creada per Motorola i Thomson Reuters – el gegant mediàtic i broker de dades propietari de l’agència Reuters– i exposada per <em>404 Media</em> que permet escanejar la matrícula d’un vehicle i afegir-la a una base de dades per saber on ha estat abans i quin serà el seu pròxim destí.
Irònicament, ICE també utilitza tecnologia estrangera per a la seva tasca antiimmigració. És el cas de la francesa Capgemini, que el desembre passat va obtenir un contracte de 4,8 milions de dòlars per vendre a l’agència un servei d’investigació d’antecedents penals, ha destapat el canal France 2.
