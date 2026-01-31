La xarxa catalana tindrà trens nous al febrer i obres al Garraf al març
A l’estiu es preveu que entri en servei el nou taller de Ripoll, el primer dels projectats per Renfe per reforçar els treballs de manteniment
Els usuaris de Rodalies compten les hores perquè la xarxa torni a operar amb normalitat –cosa que en teoria serà dilluns–, si bé aquesta normalitat ja implica per si mateix incidències i retards diaris. Superat el caos d’aquests últims 10 dies, ¿què ofereix el futur immediat en el servei ferroviari a Catalunya?
Nous trens al febrer.
Si no hagués sigut per la gran crisi que ha patit la xarxa, aquest gener Rodalies ja hauria estrenat els dos primers nous trens del total de 110 que espera anar incorporant per modernitzar la flota. En les pròximes setmanes començaran a circular els primers combois del total de 24 que s’afegiran a la xarxa. Els primers trens esperen ja el seu moment després d’obtenir la certificació de l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària que els habilita per donar servei. Renfe té l’objectiu que en hores punta tots els trens siguin dobles. Està previst que a Rodalies la capacitat augmenti un 36% i a Regionals, un 17%.
Informació a temps real ja.
No l’ha presentat encara, però Rodalies ja té en marxa un nou servei d’informació sobre la circulació de trens en temps real. Per ara només mostra els trens de la xarxa de Rodalies de Barcelona, a l’espera de perfeccionar l’aplicació i sumar els trens de Mitjana distància i Regionals. A https://tiempo-real.renfe.com/, Renfe mostra la posició dels trens actualitzada sobre un mapa cada 30 segons. L’objectiu és brindar la informació a qualsevol operador o qualsevol plataforma que vulgui utilitzar-la.
Nous tallers a l’estiu.
A l’estiu, a Ripoll hauria d’entrar en servei el primer dels nous tallers que Renfe ha projectat per reforçar els treballs de manteniment dels trens. Amb instal·lacions actualment saturades, l’objectiu és reduir un 30% les hores que els trens es mantenen immobilitzats a l’espera de ser revisats o reparats. L’operadora invertirà 96 milions d’euros en aquesta instal·lació, així com també en l’entrada en servei de nous tallers a Manresa, l’ampliació i modernització de les instal·lacions de Vilanova i la Geltrú –que és la més gran de totes– i Sant Andreu Comtal.
Reforma dels túnels del Garraf al març.
La xarxa de Rodalies continuarà estant immersa en obres. La revisió de tota la infraestructura després de l’accident de Gelida ha posat en evidència els múltiples punts en els quals presenta un estat crític. Un d’aquests és el pas pel Garraf del corredor sud. El secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, ha anunciat aquesta setmana que aquests treballs es començaran a executar a partir del 15 de març. En aquest punt està pendent des de fa temps la rehabilitació del pont Cala d’Aiguadolç i el viaducte del Garraf. Tots dos són sobre penya-segats a prop de Sitges i formen part de la via del tren. Les bases dels ponts s’han deteriorat per l’onatge i la corrosió de l’aigua de mar, i algun pilar apareix descalçat i les fustes trencades.
Final del pitjor tall de l’R3 al maig.
L’R3 concentra diversos dels punts considerats de risc per a la circulació de trens que s’analitzen aquests dies. És per això que tota la línia es manté tallada fins a Puigcerdà. Aquest cap de setmana Renfe donarà a conèixer si Adif ja ha pogut emetre els certificats de seguretat necessaris perquè els trens puguin tornar a circular entre la Garriga i Puigcerdà. El tram entre l’Hospitalet i la Garriga, tallat per executar les obres de desdoblament entre Parets del Vallès i la Garriga des del 7 d’octubre en el que és el tall més llarg de la història de Rodalies, continuarà sense servei fins al maig.
Obres al túnel de Rubí, aquest trimestre.
La primera urgència en la línia R8 i el corredor del mediterrani és reparar les esquerdes aparegudes al túnel de Rubí. Una vegada puguin circular els trens, s’abordarà una actuació de molta més transcendència: Adif va licitar a l’agost la reforma de tota l’estructura del túnel, de 914 metres, davant l’evidènciadel seu mal estat. El concurs, per valor de 23,3 milions d’euros, s’ha d’adjudicar en els pròxims dies o setmanes.
Més planificació.
Davant la superposició de tanta intervenció en una xarxa molt saturada, la nova Oficina Tècnica de les obres de Rodalies se centra des de la tardor a reprogramar els treballs per trobar el millor encaix i evitar molèsties afegides i innecessàries dels usuaris per una mala planificació prèvia. S’haurà de notar aquest any un millor servei a causa d’una millor ordenació de les actuacions.
