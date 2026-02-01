Després de l’amenaça de Trump a Groenlàndia: ¿Té futur l’OTAN?

Entendre-hi més
Les amenaces europees de desencadenar una guerra comercial amb els EUA per Groenlàndia han posat en suspens de moment qualsevol moviment del president nord-americà, Donald Trump, en aquesta illa àrtica sota sobirania danesa sense que això signifiqui que renuncia a la seva ambició sobre un territori que considera crucial per a la seguretat dels Estats Units. Sota pressió, Trump va anunciar que havia pactat amb l’OTAN el «marc per a un futur acord» sobre Groenlàndia –del qual falten per conèixer els detalls– que li fa abandonar per ara la idea de recórrer a l’ús de la força per annexionar-se l’illa, un escenari que havia alimentat la possibilitat que Europa hagi de defensar-se dels Estats Units, després d’haver passat dècades confiant-li la seva defensa. Un terratrèmol sísmic les conseqüències del qual es comencen a notar.
Tot i que els europeus han respirat alleujats i han celebrat com un èxit aquesta marxa enrere de Trump, la confiança entre socis, que ja estava molt tocada, ha sigut dinamitada de soca-rel. Des de l’inici del seu segon mandat, el president nord-americà ha multiplicat les mostres de menyspreu envers els seus aliats, retraient-los la seva poca inversió en defensa, ha qüestionant la utilitat de l’Aliança, i ha traslladat la idea que la seguretat del continent era responsabilitat europea. Però amb l’escalada sobre Groenlàndia les regles del joc són unes altres, i «els socis europeus de l’OTAN han passat de la por a l’abandonament nord-americà a la por a l’hostilitat dels Estats Units», resumia aquesta setmana Steven Everts, director de l’Institut d’Estudis de Seguretat de la UE a París, al ‘Financial Times’.
Trump no va oferir més informació d’aquestes negociacions amb el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, però va assegurar que les converses continuaran per arribar a aquest acord, mentre Copenhaguen insisteix que el conflicte és lluny d’una resolució i que aquesta passa per escoltar Dinamarca i Groenlàndia. «No podem negociar la nostra sobirania», va dir la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. «L’OTAN en cap cas té dret a negociar res sense nosaltres, Groenlàndia», va assenyalar AajaChenmitz, una de les dues diputades groenlandeses al Parlament danès.
La defensa mútua
Amb Dinamarca insistint que la seva sobirania és una línia vermella davant un Trump que ha donat sobrades mostres a Veneçuela que el dret internacional li importa poc més que res, Rutte ha negociat com si Groenlàndia fos propietat de l’Aliança Atlàntica. No està en joc només dret internacional i la sobirania d’un territori i d’un país, sinó també el mateix futur de l’Aliança Atlàntica, creada el 1949 en un món dividit en blocs per contenir la Unió Soviètica i els seus satèl·lits i garantir la defensa mútua dels seus membres, sobre la idea que tots i cadascun d’ells, i sobretot el més fort, els Estats Units, defensarien qualsevol aliat que fos atacat.
«Si els Estats Units decideix atacar un altre país de l’OTAN, tot s’atura, inclosa l’OTAN i la seguretat que l’Aliança ha proporcionat des de la Segona Guerra Mundial»
Sobre aquestes coordenades es va construir l’arquitectura de la seguretat després de la Segona Guerra Mundial, un període en què l’OTAN es va convertir en el pilar de la seguretat i la cooperació transatlàntiques. I ara, l’organització es troba que amb Trump a la Casa Blanca, l’enemic està ara a casa. No està contemplat als tractats de l’Aliança un atac entre aliats. L’article 5 sobre la defensa mútua considera un atac armat contra un o diversos països membres com un atac contra tots, però entenent que l’atac procedeix d’un país aliè a l’organització.
«En cas d’una invasió de Groenlàndia, l’article 5 no tindria recorregut, ja que el comandant suprem aliat, el cap militar, és un general nord-americà, que òbviament no donarà ordres per enviar tropes a Groenlàndia», afirma des de Brussel·les Domènec Ruiz, investigador del CIDOB. Segons la seva opinió, sí que es podria recórrer a l’article el 42.7 del Tractat de la Unió Europea, que és l’equivalent de l’article 5 de l’OTAN però per als països de la UE, amb una clàusula d’assistència mútua copiada del tractat de l’Aliança. «Aquest sí que tindria recorregut i la resta de països europeus podrien mobilitzar-se per Dinamarca», relata.
En els més de 70 anys d’història de l’Aliança, només s’aplica una vegada l’article 5, després dels atemptats de l’11-S a Nova York i Washington, quan els EUA el van invocari la invasió de l’ Afganistan amb altres països aliats: primer el Regne Unit i després se sumarien França, Alemanya, Itàlia Espanya, Països Baixos, Dinamarca, Noruega, Turquia, Bèlgica, Polònia, República Txeca, Hongria, Romania, Bulgària, Luxemburg, Portugal, Grècia i Islàndia (aquest últim amb suport logístic, ja que no té Exèrcit). El 2003 va ser la mateixa OTAN la que va assumir el comandament de l’operació, i el mateix Trump s’ha referit recentment a aquesta contribució: «Ja ho saben, diran que van enviar algunes tropes a l’Afganistan. I ho van fer, però es van quedar una mica enrere, una mica fora de les línies del front».
Frederiksen, la primera ministra danesa, afirma que una agressió a Groenlàndia seria el final a l’Aliança: «Si els Estats Units decideix atacar un altre país de l’OTAN, tot s’atura, inclosa l’OTAN i la seguretat que l’Aliança ha proporcionat des de la Segona Guerra Mundial». En cas d’una invasió nord-americana, els soldats danesos hauran d’entrar en combat sense esperar ordres, segons una directiva militar de 1952 que el Ministeri de Defensa danès va confirmar als mitjans del país que continua vigent
«Aquesta crisi és molt pitjor que qualsevol altra que hàgim vist en els 77 anys d’història de l’OTAN i, en molts sentits, pitjor que qualsevol cosa des del 7 de desembre de 1941, quan els Estats Units van formalitzar la idea que la seguretat d’Europa era fonamental per a la seguretat dels EUA», afirma Ivo Daalder, exambaixador nord-americà davant l’OTAN. «Aquesta idea, que es va plasmar en forma de tractat el 1949, ha desaparegut. S’ha acabat», va dir al diari ‘Financial Times’.
També els experts consultats per El Periódico ho veuen així. Rafael Loss, investigador en polítiques de defensa i seguretat, del Consell Europeu de Relacions Exteriors (ECFR) repassa altres moments crítics de l’Aliança com la crisi de Suez el 1956, la invasió turca de la part de la part grega de Xipre o la invasió de l’Iraq liderada pels Estats Units el 2003 però afirma que l’OTAN «va sobreviure a aquests episodis perquè els aliats, malgrat les seves diferències, van continuar valorant formar part de l’OTAN». «Amb Trump, com a mínim, sorgeixen molts dubtes. Amenaçar d’ocupar per la força el territori d’un aliat del tractat ha erosionat la credibilitat de les garanties de seguretat nord-americanes», afirma. En la mateixa idea incideix Domènec Ruiz: «S’ha trencat la confiança en el manteniment del vincle transatlàntic i ja ningú no es pot fiar que el tema de Groenlàndia no torni a replantejar-se o que no es plantegin altres escenaris similars», afirma.
Estructura militar que funciona
Però l’OTAN és a més molt més que el vincle transatlàntic. També és una estructura militar integrada, la més potent del món, que uneix 32 exèrcits. Els aliats desenvolupen col·lectivament les seves estructures de forces, segueixen els mateixos plans i entrenen i realitzen exercicis sota un comandament unificat. L’estructura militar de l’OTAN depèn dels EUA (en bases, capacitats de suport i comandament; inclòs el comandant suprem aliat a Europa, el SACEUR, que és nord-americà), però els exèrcits europeus estan ben integrats dins d’ella. La maquinària funciona perfectament greixada.
«S’ha trencat la confiança en el manteniment del vincle transatlàntic i ja ningú no es pot fiar que el tema de Groenlàndia no torni a replantejar-se o que no es plantegin altres escenaris similars»
En la seva última intervenció davant del Senat aquest mateix dimecres, el secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, va insistir en allò que l’Administració nord-americana porta mesos repetint: que l’Aliança Atlàntica «necessita ser replantejada» i que els aliats europeus han d’invertir més en Defensa per assolir una capacitat que ofereixi garanties de seguretat creïbles sense el suport dels EUA. La iniciativa de la Comissió Europea ‘Readiness 2030’, que pretén mobilitzar fins a 800.000 milions d’euros per enfortir la infraestructura de defensa d’Europa seria en aquest sentit un petit pas en aquesta direcció.
«Europa ha de dotar-se del seu propi sistema de defensa independent de l’OTAN tot i que sigui compatible amb l’OTAN i provant de duplicar el menys possible», afirma Ruiz, que com altres experts no descarta com a impossible que els Estats Units puguin acabar abandonant l’Aliança o boicotejant-ne el funcionament. Segons la seva opinió, fins i tot si es recompon la relació transatlàntica «és necessari que Europa es constitueixi com a pilar europeu de defensa perquè una relació transatlàntica sana, no tòxica i equilibrada, requereix que nosaltres tinguem entitat pròpia». D’una altra forma, insisteix, «sempre ens continuaran tractant com un junior partner», soci menor».
En aquesta línia, Loss argumenta que a l’implicar-se profundament en la seguretat i la defensa europees com a líder indiscutit de l’OTAN, els Estats Units van eliminar la competència en matèria de seguretat a Europa occidenta. I adverteix ara que «sense el lideratge nord-americà, els europeus hauran de resoldre per si mateixos els seus problemes de seguretat. És un desafiament manejable i les amenaces externes, principalment Rússia, obliguen Europa a tenir èxit, però tot i així es tracta d’una situació completament nova i una mica incòmoda per a molts líders europeus».
Divisió europea
Però encara existeix una gran divisió entre els governs sobre com i amb quina rapidesa els europeus haurien de deixar de dependre del paraigua nord-americà, amb els països més pròxims a Washington –com el Regne Unit per la seva relació històrica o Itàlia per la seva proximitat ideològica– mostrant-se més reticents a emprendre reformes. «Hi ha falta de voluntat política per activar les disposicions del Tractat de Lisboa sobre la defensa comuna i el Consell Europeu, que té la competència, ni tan sols està abordant del debat», critica Domènec Ruiz, afegint que la política de defensa comuna no és només la dimensió industrial en la qual posa l’accent la Comissió Europea, sinó que té una dimensió «política, estratègica institucional i militar».
En l’aire, hi ha idees contradictòries. El comissari de Defensa, Andrius Kubilius, ha plantejat la idea d’un exèrcit europeu permanent de 100.000 efectius en lloc de 27 forces nacionals limitades, cosa que significaria ampliar les competències de la UE en matèria de Defensa, un escenari que ara com ara sembla molt llunyà. El president francès, Emmanuel Macron, que el 2019 va declarar a l’OTAN «en estat de mort cerebral», crida al «despertar estratègic d’Europa» , però defensa que la defensa europea ha de descansar sobre les decisions sobiranes de cada país.
Expressa els seus dubtes que la UE, que depèn de la unanimitat per prendre decisions en matèria de seguretat i defensa, «sigui capaç d’actuar amb la rapidesa necessària i a l’escala que exigeixen els actuals desafiaments geopolítics», i més aviat entreveu coalicions regionals i funcionals superposades avançant en solucions pràctiques, com la Força Expedicionària Conjunta liderada pel Regne Unit o els esforços germano-polonesos per reforçar la defensa del nord-est d’Europa.
«¿Què més ha de passar? Ja no parlem només de Groenlàndia. Tenim Putin que ha envaït Ucraïna i ens amenaça per l’Est. Els europeus hem entregat durant 80 anys la nostra a un tercer, pensat que aquest mai ens fallaria i ha sigut una equivocació», resumeix Ruiz.
