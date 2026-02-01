Tensió entre Europa i els EUA
La crisi de l’OTAN, vista per cinc alts militars espanyols: «Alguna cosa ja s’ha trencat»
Juan José Fernández
Pot ser que un problema no menor que pateixen els signants del Tractat de l’Atlàntic Nord sigui que encara dura la seva estupefacció davant l’agressivitat de Donald Trump en tres assumptes estratègics: el control de Groenlàndia, l’ajuda a Ucraïna i la despesa militar europea. A aquest costat de l’oceà es tem un impacte irreversible a l’OTAN... quan, en realitat, aquest cop ja s’hauria produït.
«No és que quan passi aquesta crisi l’OTAN no tornarà a ser la mateixa: és que ja és una altra», creu el general de brigada Miguel Ángel Ballesteros, expert en geoestratègia i exdirector del Departament de Seguretat Nacional. Després de la tensió que ha inoculat –sense estalviar insults i menyspreus– el principal mandatari aliat, la crisi agita «una organització que es basa en la confiança entre els seus membres. Quan acabi aquesta crisi, la confiança als EUA estarà tan feta malbé que, per això, l’OTAN ja és una altra», augura.
La paraula «confiança» és una clau repetida quan EL PERIÓDICO ha demanat a cinc alts militars espanyols la seva impressió sobre el delicat moment que travessa l’aliança defensiva més gran del planeta.
«Està ferida de mort. L’Aliança es basa en la confiança, i la confiança s’ha trencat», diagnostica el coronel Carlos Calvo González-Regueral, avui assessor en la indústria de la Defensa i, en la seva carrera, participant en nombroses missions i tràmits amb l’Aliança. La seva opinió és la més pessimista de les recollides. «Es podria intentar reconduir la situació, però Trump va més ràpid del que pensàvem, i no sé si Europa tindrà temps de replantejar-se la seva defensa».
Un cap de l’Exèrcit de tres estrelles, dels principals analistes de conflictes actius per a Defensa, opina que «Trump li ha fet molt mal a l’OTAN. Tot i que sembla que la crisi de Groenlàndia s’ha superat, la desconfiança és allà per quedar-se. Ningú està segur que Trump no torni a amenaçar els seus aliats, i menys encara que estigui disposat a anar a una guerra en defensa d’algun d’ells. L’efecte és ja permanent: tot i que a Trump li passi algú més normal, Europa s’ha convençut que la seva seguretat no pot quedar en mans dels vaivens de la política interior dels EUA. Hi ha una cosa que ja s’ha trencat».
No és previsible una ràpida tornada a la confiança transatlàntica. L’almirallJuan Rodríguez Garat, que ha sigut cap de la Flota, referent entre comandants navals de l’OTAN, i avui és prestigiós analista estratègic, entreveu una trajectòria americana d’introspecció difícil de canviar. «A la majoria dels polítics nord-americans els agrada l’OTAN. Saben que són ‘primus inter pares’ i que, encara que només sigui en ocasions, això els beneficia –considera Però entre els votants que elegiran els pròxims presidents s’estén l’aïllacionisme. L’OTAN haurà de donar més als EUA si vol sobreviure les pròximes dècades. I a nosaltres ens toca triar entre aquest donar-li més o assumir els costos de la independència estratègica».
No és elecció senzilla. El Govern d’Espanya es va negar a subscriure el compromís d’un 5 % de PIB dedicat a la defensa, i altres països europeus el van firmar confiant que passi el temps i ja es veurà. Però pot ser que una Europa abocada a defensar-se sola acabi havent de gastar, al final, aquest 5%.
Bombes de les quals ningú parla
Tots els preguntats tenen clar que l’OTAN continua sent necessària. «Sens dubte –diu el coronel Carlos Calvo–. La força i estructura de comandament que té l’OTAN no la té cap altra aliança, i la UE no pot suplir això sense gaires anys, molt esforç i molta voluntat política».
Ballesteros creu que «necessitem l’OTAN almenys deu anys. Europa no té capacitats efectives per dissuadir Rússia sense els EUA». I no és només un dilema pressupostari, «és que no tenim tecnologia pròpia capaç de dissuadir Rússia a curt termini. Podrem fer-ho de forma convencional a mitjà termini si la UE s’integra i desenvolupa les seves pròpies estructures militars».
El general assenyala una impostura: els líders europeus citen molt l’autonomia estratègica d’Europa, però no tot el que significa. «A llarg termini hauríem de tenir també una capacitat nuclear creïble, però aquest és un tema del qual ningú vol parlar, i menys a Espanya».
A la recerca de sentit
Fa exercici de realisme Rodríguez Garat a l’asseverar que «els principis que deia defensar el Tractat de Washington ja no representen la política dels EUA». L’OTAN està ferida, però «la literalitat del seu a l’article 5 encara és dissuasòria per a Putin. Tot i que hagi perdut molta de la seva credibilitat, que, d’altra banda, mai va ser absoluta, el dubte també dissuadeix. Per això, tot i que l’Aliança flaquegi, continua tenint sentit per als europeus».
El general de divisió Alfredo Sanz y Calabria, que va ser vicedirector de personal de l’OTAN a Europa, no veu «una possible tornada a l’idil·li anterior, però és que l’Aliança hauria d’haver canviat fa molt de temps». Recorda que, ja amb Obama governant, l’aliat nord-americà demanava als seus socis «que li alleugerissin la càrrega a Europa per poder dirigir energies a altres necessitats». Això, almenys, des del 2014».
No obstant, aquest veterà directiu de la caserna suprem OTAN acull esperances. «Jo no donaria per morta l’OTAN. De fet va néixer en una època en què no regia el paradigma d’un ordre internacional basat en regles. Se la coneix com una aliança militar, però sobretot és un acord diplomàtic. Històricament, ha evitat finament conflictes en el seu si, com el grecoturc. Té una cultura històrica de consensos, recursos i coneixement per sortir d’aquesta situació. Tot i que sí: sortirà una OTAN diferent».
Inèrcia entre amics
El 22 de gener, l’almirall italià Giuseppe Cavo, cap del Comitè Militar de l’OTAN, va assegurar en roda de premsa a Brussel·les: «L’Aliança està unida. Pot ser que tinguem intensos intercanvis d’opinions, però veig unaconvergència clara en les amenaces militars que ens enfrontem».
La discussió entre polítics no ha mullat encara els uniformes. Nord-americans i europeus continuen treballant, preparant maniobres rellevants en l’anomenat Gran Nord. «La inèrcia de les operacions, de la feina tàctica en comú, sempre dura més que el dissens per dalt», resumeix Carlos Calvo, recordant tenses discussions entre aliats quan ell era cap de Plans en la força internacional a Sarajevo.
«Probablement l’OTAN pugui sobreviure, almenys un temps –corrobora l’analista de Defensa–, perquè continua sent el mecanisme de dissuasió més eficaç a Europa, però evolucionarà a una organització més equilibrada, més europea».
Tot i que té algun dubte: «El problema és que els EUA, no només Trump, acabi per desinteressar-se d’Europa i ens abandonin no tenint encara prou capacitats autònomes. En qualsevol cas, l’allunyament entre Europa i els EUA serà sempre una mala notícia, perquè ens necessitem per aconseguir una massa crítica de forces, capacitats, diplomàcia i pes econòmic que, per separat, serà força menys impressionant i dissuasiu que ara».
En aquest temps d’«estrès test», el general Sanz recomana rellegir el preàmbul del tractat més que el seu famós article 5: «Aquest és un club de democràcies, i no n’hi ha tantes al món. Ni tan sols els EUA es poden permetre el luxe d’anar per allà en solitari...».
