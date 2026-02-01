La despoblació i la vivenda, problemes que més preocupen
La sanitat i la situació política són altres qüestions que inquieten els aragonesos
Jose Rico
L’Aragó ha despuntat en els últims anys com un territori capaç d’atraure inversions de multinacionals en sectors com els centres de dades, l’automoció i l’agroalimentació. Però no escapa als grans problemes socials i econòmics del conjunt d’Espanya. Així ho constaten els aragonesos a l’enquesta preelectoral elaborada pel Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (Gesop). El sondeig reflecteix tres principals preocupacions ciutadanes amb percentatges molt similars: l’habitatge, la despoblació i la sanitat. A no molta distància apareix la inquietud per la situació política, en sintonia amb la polarització que impregna tot el debat polític.
El 19,1% dels aragonesos assenyalen l’habitatge com el problema principal de la comunitat. Les últimes dades publicades permeten entendre aquesta realitat: el preu de l’habitatge a l’Aragó va assolir en el tercer trimestre del 2025 un creixement interanual del 14,6%, cosa que el situa com la segona autonomia amb la dada més alta, per darrere de Múrcia (15%). El preu del metre quadrat a l’Aragó ja és de 1.686 euros. El lloguer el 2025 va acabar amb un preu mitjà de 10,4 euros el metre quadrat i un creixement interanual del 9,9%, segons el portal Idealista.
No lluny de l’habitatge se situa la despoblació com a segon problema, esmentat pel 17,3% dels aragonesos. Malgrat ser la quarta comunitat més extensa d’Espanya, és també la quarta amb una menor densitat de població, amb 28,3 habitants/km2 (la mesura nacional és de 96,1 ). Tres de cada quatre municipis tenen menys de 500 habitants i al 75% del territori hi ha menys de deu habitants/km2. En el tercer trimestre del 2025, l’Aragó va ser la segona autonomia que més població va guanyar, però bona part es concentra a Saragossa, que aglutina més de la meitat de la població aragonesa.
La tercera gran inquietud és la sanitat, que preocupa el 16,6% d’enquestats. Les llistes d’espera són l’indicador més visible del problema, agreujat per una falta de professionals que condiciona la gestió diària i l’experiència dels usuaris. Està sent un dels grans debats de la campanya: l’oposició acusa l’Executiu del PP d’empitjorar la situació de la sanitat al privatitzar la gestió dels hospitals, al que el president Jorge Azcón replica que el seu Govern és el que més ha elevat el pressupost i més sanitaris ha incorporat.
Ocupació i educació
Ja fora del podi se situen altres problemes com la situació política (11,9%), l’ocupació (6,5%), la desigualtat territorial (4,9%), l’economia (4,9%), l’educació (3,3%), les comunicacions (3%), la immigració (1,9%), els impostos (0,9%), l’agricultura (0,7%), el medi ambient (0,7%) i l’energia (0,1%). Les inversions multimilionàries dels últims anys en diferents sectors econòmics ajuden a entendre que les qüestions com l’atur i tot el que afecta la butxaca de la gent hagin quedat relegats com grans preocupacions dels aragonesos.
