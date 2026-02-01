Els aragonesos puntuen amb un 5,3 la gestió del Govern d’Azcón
Els votants de Vox aproven l’Executiu autonòmic tot i la ruptura amb el PP el 2024
J. R.
L’Aragó ja tenia el 2025 prorrogats els pressupostos del 2024, que el PP va aprovar amb el suport de Vox quan el partit de Santiago Abascal compartia taula del Consell de Govern amb els populars, fruit de l’acord de coalició amb el president Jorge Azcón després de les eleccions del 2023. Però l’extrema dreta va trencar amb el PP el 2024 a compte de la immigració i va bloquejar els comptes del 2026. Malgrat això, segons l’enquesta del Gesop, la gestió de l’executiu d’Azcón arriba a les urnes amb l’aprovat dels aragonesos, amb una nota mitjana de 5,3: dos de cada tres (67,1%) li donen una puntuació entre el 5 i el 10, mentre que el 30,9% el suspèn amb entre el 0 i el 4. El Gabinet del PP també supera l’aprovat en gairebé tots els segments de la població, excepte entre els votants dels partits d’esquerres.
Els votants del PP mostren la seva satisfacció amb l’executiu donant-li la nota més alta de l’enquesta (7,2); també l’aproven els del PAR (6,6) i, més sorprenentment, els de Vox (5,4), tenint en compte que el seu partit va abandonar el Govern autonòmic el 2024.
