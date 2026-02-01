Un esfondrament en una mina del Congo causa almenys 226 morts
Les fortes pluges van provocar un esllavissament de terres en un jaciment de coltan, en una zona sota control rebel
El Periódico
Almenys 226 persones han mort a l’est de la República Democràtica del Congo com a conseqüència d’un enorme esllavissament de terres que va sepultar, dijous passat, una mina de coltan situada al territori de Masisi, que es troba a la conflictiva província de Kivu Nord.
La mina forma part del conjunt de jaciments de minerals rars situats a l’àrea de Rubaya, un dels epicentres del conflicte a l’est de la RDC entre l’Exèrcit congolès i les milícies del Moviment 23 de Març (M23). Aquestes últimes controlaven precisament aquesta instal·lació, i va ser un dels seus portaveus, Kambere Muyisa Lumumba, que va confirmar ahir el balanç provisional de morts al portal de notícies congolès Actualité.
Entre els morts hi ha miners, comerciants i famílies, segons va explicar Lumumba. Va afegir que hi havia un nombre encara per determinar de ferits, molts d’ells greus, que estan rebent tractament enmig d’un difícil trasllat a causa de les fortes pluges que van provocar precisament l’esllavissament de terres.
Temor de noves víctimes
La mina es manté tancada per ordre del governador milicià de la província, Bahati Musanga Erasto, mentre que els ferits es reparteixen entre els centres locals i els de la capital provincial, Goma, amb el temor que augmenti la xifra de morts.
Rubaya, sota control rebel, acull una de les concessions de coltan més riques del món.
