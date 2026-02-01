Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Campanya electoral d’Aragó

Feijóo carrega contra la regularització d’immigrants de Sánchez: «No és humanitat, és electoralisme per comprar votants»

El líder del PP es refereix a les declaracions de Podem que plantegen permetre el vot en eleccions generals a les persones regularitzades, una cosa que no recull la iniciativa de l’Executiu, que en cap cas atorga la nacionalitat

Feijóo participa en un dinar míting a Calatayud

Feijóo participa en un dinar míting a Calatayud / EFE | Javier Belver

Gisela Boada

Aragó s’ha convertit aquest diumenge en l’epicentre de la política nacional amb la presència gairebé simultània del president del Govern, Pedro Sánchez, i del líder de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo, en dos mítings electorals celebrats amb poques hores de diferència per donar suport als seus candidats i marcar perfil en plena campanya electoral.

Després que Sánchez acusés el PP d’oposar-se a la regularització de migrantsper la pressió de Vox, durant un míting a Terol, Feijóo ha respost des de Calatayud: «Que parli clar, no és humanitat, és electoralisme per comprar votants en el futur», ha etzibat el líder de l’oposició, malgrat que la regularització del Govern no comporta, en cap cas, que els migrants que aconsegueixin legalitzar la seva situació puguin votar, ja que no tindran la nacionalitat espanyola –només ho podran fer en les municipals, amb el seu padró–.

Feijóo s’ha referit a unes declaracions de Ione Belarra, líder de Podem, en les quals també des d’Aragó va declarar que la seva intenció, després de pactar amb el Govern aquesta mesura, és que totes aquestes persones que posin en ordre la seva estada a Espanya puguin acabar votant, una cosa que l’Executiu no contempla. «Almenys els de Podem no menteixen i diuen que volen regularitzar-los perquè votin», ha deixat anar el dirigent popular. I ha rematat: «No és un repartiment de papers, és un repartiment de paperetes».

