Campanya electoral d’Aragó
Feijóo carrega contra la regularització d’immigrants de Sánchez: «No és humanitat, és electoralisme per comprar votants»
El líder del PP es refereix a les declaracions de Podem que plantegen permetre el vot en eleccions generals a les persones regularitzades, una cosa que no recull la iniciativa de l’Executiu, que en cap cas atorga la nacionalitat
ENQUESTA | El PP guanyaria les eleccions a l’Aragó però només podria governar amb Vox
Sánchez acusa el PP de rebutjar la regularització de migrants per pressió de Vox i els demana tornar al «sentit comú»
Gisela Boada
Aragó s’ha convertit aquest diumenge en l’epicentre de la política nacional amb la presència gairebé simultània del president del Govern, Pedro Sánchez, i del líder de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo, en dos mítings electorals celebrats amb poques hores de diferència per donar suport als seus candidats i marcar perfil en plena campanya electoral.
Després que Sánchez acusés el PP d’oposar-se a la regularització de migrantsper la pressió de Vox, durant un míting a Terol, Feijóo ha respost des de Calatayud: «Que parli clar, no és humanitat, és electoralisme per comprar votants en el futur», ha etzibat el líder de l’oposició, malgrat que la regularització del Govern no comporta, en cap cas, que els migrants que aconsegueixin legalitzar la seva situació puguin votar, ja que no tindran la nacionalitat espanyola –només ho podran fer en les municipals, amb el seu padró–.
Feijóo s’ha referit a unes declaracions de Ione Belarra, líder de Podem, en les quals també des d’Aragó va declarar que la seva intenció, després de pactar amb el Govern aquesta mesura, és que totes aquestes persones que posin en ordre la seva estada a Espanya puguin acabar votant, una cosa que l’Executiu no contempla. «Almenys els de Podem no menteixen i diuen que volen regularitzar-los perquè votin», ha deixat anar el dirigent popular. I ha rematat: «No és un repartiment de papers, és un repartiment de paperetes».
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
- Dos esquiadors morts després de ser arrossegats per una allau al Pirineu aragonès
- L’avís de José Ramón López, assessor fiscal: “Aprèn a rescatar un pla de pensions o perdràs molts diners”
- Els Bombers rescaten una dona que feia raquetes a Peguera
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà