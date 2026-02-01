Israel mata 32 gazians, entre els quals set nens, en una jornada negra
Hamàs acusa el Govern de Netanyahu de mantenir la seva "brutal guerra genocida"
Andrea López-Tomàs
La guerra eterna a què Israel sotmet la Franja de Gaza continua en plena treva. Però l’Exèrcit israelià va matar ahir a 32 gazians, entre els quals set nens de dues famílies diferents, en una de les jornades més letals des de l’entrada en vigor de l’alto el foc l’octubre passat. Segons van dir les autoritats militars israelianes, els atacs van ser en resposta a una violació de l’acord per part de Hamàs.
La violència arriba un dia abans que Tel-Aviv reobri el pas fronterer de Rafah, tancat des del maig del 2024, condició que hauria d’haver complert durant la primera fase de la treva. En menys de tres mesos d’alto el foc en vigor, més de 500 palestins han sigut assassinats per les tropes israelianes, mentre l’ajuda humanitària arriba amb comptagotes.
D’acord amb les informacions castrenses, els objectius dels atacs eren comandants de les milícies de Hamàs i el Gihad Islàmic Palestina. No obstant, entre les víctimes mortals que van arribar ahir als hospitals hi havia diversos nens i dones. Els bombardejos van tenir lloc al llarg de l’enclavament, amb especial virulència a la central Ciutat de Gaza i la meridional Khan Yunis. Fonts de l’hospital Nasser van lamentar que un bombardeig d’un dron israelià contra una tenda de campanya en aquesta urbs del sud matés un pare, els seus tres fills i tres dels seus nets. A més, a la capital, una mare i tres dels seus fills van perdre la vida junt amb un altre familiar en l’atac aeri contra l’apartament on es refugiaven, segons l’hospital Al-Shifa.
Rescat de supervivents
Allà també va ser bombardejada la comissaria del barri de Sheikh Radwan i els equips d’emergència van retirar tot el dia runa per rescatar víctimes i supervivents. Hi havia una vintena de persones atrapades a sota. El bombardeig va acabar amb 13 morts, entre els quals tres dones agents de policia i quatre detinguts, d’acord amb les informacions d’Al-Shifa.
Les autoritats israelianes no van permetre l’entrada de maquinària pesant, cosa que va dificultar enormement les tasques de recuperació. El portaveu de la Defensa Civil de Gaza, Mahmud Basal, va denunciar que "una quarta part dels cadàvers són nens; un terç, dones, i un avi".
L’Exèrcit israelià va argumentar que aquests letals bombardejos són una resposta a una violació de l’alto el foc que va tenir lloc el dia abans, quan vuit militants van sortir d’un túnel a l’est de Rafah. En aquell moment, les tropes israelianes van matar tres d’ells, sense que s’hagin reportat baixes en el costat israelià. Un quart, descrit com un comandant clau de Hamàs, va ser capturat.
Les agències de seguretat israelianes "consideren greu qualsevol violació de l’acord i continuaran actuant contra qualsevol intent de les organitzacions terroristes a la Franja de portar a terme atacs terroristes contra les tropes", va denunciar ahir l’Exèrcit. Fins ara, informa que els seus atacs des de la nit de divendres van tenir per objectiu quatre comandants de Hamàs i el Gihad Islàmic que, segons un portaveu castrense, han mort, un dipòsit d’armes, un lloc de fabricació d’armes i dues posicions de llançament de coets.
"Les contínues violacions [sionistes] i els atacs contra civils –famílies i nens– a les tendes de campanya per a desplaçats confirmen un cop més que el govern d’ocupació feixista continua la brutal guerra genocida contra Gaza, tot i que han transcorregut gairebé quatre mesos des de la firma de l’acord d’alto el foc", va denunciar Hamàs en un comunicat publicat al seu canal de Telegram.
