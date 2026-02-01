L’enginyós senyor Aldama
El "nexe corruptor" de la trama Koldo-Ábalos, segons l’informe de l’UCO, s’ha convertit en el fiscal de facto, que centra els seus esforços en la caiguda de Pedro Sánchez.
Ernesto Ekaizer
-Dickie: Tothom hauria de tenir un talent, ¿quin és el teu?
-Tom Ripley: Falsificar firmes, dir mentides... suplantar pràcticament qualsevol persona.
-Dickie: En són tres, ningú hauria de tenir més d’un talent.
-Tom Ripley: Sempre he pensat que era millor ser un algú fals que un ningú autèntic.
(L’enginyós senyor Ripley - Patricia Highsmith, 1955)
Si un revisa les imatges de Víctor de Aldama (Madrid, 1978), el canvi físic entre primers d’octubre del 2024, quan va estar un mes en presó preventiva pel frau de l’IVA en el cas d’hidrocarburs a través de l’empresa Villafuel, és espectacular. És una altra persona. De l’executiu amb ulleres de carei, cabells i barba morena abundant, gairebé de profeta jueu, ha passat a ser, cap rapat i vestimenta juvenil, ¿l’algú fals que l’escriptora nord-americana Patricia Highsmith, viatgera impenitent a través d’Europa, posa en boca de Tom Ripley, el protagonista de la saga de novel·les que va començar l’any 1955?
L’Aldama d’aquell mes d’octubre del 2024 és el que descriu l’informe del 10 d’octubre del 2024, que el qualifica com el "nexe corruptor" de Koldo García, l’assessor per a tot, des de conductor, valet, fins a portanoves secret del tsar dels transports, el ministre José Luis Ábalos.
Les societats de l’entramat d’Aldama, aquestes "no únicament li proporcionaven uns beneficis econòmics directes derivats de la penetració en el Ministeri" [de Transports], sinó que també eren uns "vehicles per efectuar pagaments il·lícits o dons amb l’objecte d’assegurar la complicitat de certs treballadors públics".
I s’assegura que existeix "un conjunt robust d’elements que evidencien el poder d’Aldama". Assenyala que "aconsegueix infiltrar la seva presumpta organització criminal dins dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, valent-se de la col·laboració activa de Rubén–Villalba–, l’agent de la Guàrdia Civil destinat a Veneçuela, i que va ser detingut en el marc del cas Koldo".
El que no diu l’informe de 10 d’octubre del 2024 és que Aldama va ser introduït a la Guàrdia Civil precisament per qui era col·laborador de l’institut armat. Ni més ni menys que per... Koldo García. I Aldama es va fer col·laborador també.
En la seva declaració judicial, ja com a part de l’acord de col·laboració llaurat per José Antonio Choclán, advocat contractat per Aldama, amb la Fiscalia Anticorrupció, el 21 de novembre del 2024, Aldama explica els seus primers contactes amb Koldo i Ábalos. És una declaració davant el titular del jutjat número 2 de l’Audiència Nacional, Ismael Moreno, preparada i assajada en tots els seus detalls per Choclán, que dirigeix l’interrogatori del seu client:
-Lletrat: La primera pregunta és ¿com sorgeix la seva relació amb el Ministeri de Transports, en particular amb el ministre senyor José Luis Ábalos, una vegada designat el mes de juny de l’any 2018?
-Aldama: Bé, d’acord, bé... el meu germà Rubén de Aldama ha treballat en el Ministeri amb l’anterior ministre, que era de la Serna, en l’escorta del ministre i quan entra el senyor Ábalos, doncs un dia fent un cafè en una cafeteria que hi ha darrere del Ministeri que es diu El Verde, crec o alguna cosa així, doncs als 10 minuts o 15 minuts arriba Koldo. Estava fent un cafè amb el meu germà, s’acosta Koldo a la taula, saludar el meu germà i em presenta Koldo García. Llavors el Koldo li diu: ‘Aquest és el teu, el teu famós germà de qui tant em parles’, li diu al meu germà. Bé, no t’he parlat d’ell, però... i segueixo amb el meu germà. Quan demano el compte se’ls convida al cafè que estaven prenent ells. Li demano el telèfon al meu germà i em truco el Koldo i em diu que si podem fer un cafè a la mateixa cafeteria que hi ha dins del Ministeri. Quedo amb ell a fer un cafè i bé, doncs... Comencem a parlar: ¿a què et dediques? ¿Què fas?...".
Aquest és el principi, que li diria el capità Renault a Rick a la pel·lícula Casablanca, d’una bonica amistat.
Aquesta presumpta col·laboració amb la Fiscalia Anticorrupció, obra de Choclán, suposa la sortida d’Aldama de la presó després d’estar quatre setmanes a la garjola. I ja surt el nou personatge.
Com diu Tom Ripley, "¿no és millor guardar el passat en una habitació del soterrani, tancar la porta amb clau i no tornar a entrar-hi mai més? Això és el que jo faig".
A partir de la seva posada en llibertat, Aldama és un altre. És l’home més estimat per la dreta, la ultradreta i els grups mediàtics que aposten per la caiguda de Pedro Sánchez. Però sobretot pel Partit Popular. Que utilitza la informació que Aldama va escampant. El PP vaticina els moviments judicials partint de la informació d’Aldama.
El PP s’aldamitza
A L’enginyós senyor Ripley, el protagonista, Tom Ripley, és un personatge repulsiu. La sèrie de vuit capítols en blanc i negre (Steve Zaillian, Netflix, 2024) reflecteix, potser millor que les dues pel·lícules anteriors que s’han fet sobre la novel·la, l’ambient que Highsmith descrivia a la seva obra. Tot i que se li presenta amb una façana d’encant, res d’això és real. Tom Ripley es disfressa, assumeix diverses identitats, que són màscares, segons la situació del moment.
El talent d’Aldama per reinventar-se es vincula, en canvi, amb un ambient social, polític i mediàtic a l’Espanya actual. La seva transformació del delinqüent d’octubre del 2024 (ha admès la comissió de diversos delictes) a l’estrella dels platós de diaris digitals, ràdios i televisions privades del 2025 i el 2026, és una relació de mercat. Aldama sap que les coses que diu tenen demanda.
L’últim capítol està en marxa. Ara que Delcy Rodríguez és la presidenta encarregada de Veneçuela, Aldama es disposa a vendre un altre capítol de la seva sèrie.
Per obra i gràcia de la intervenció de Donald Trump, que va enviar una colossal armada a les costes de Veneçuela des de l’estiu del 2025, va llançar el bombardeig de diverses ciutats mitjançant el vol rasant de 150 helicòpters i va segrestar el 3 de gener del 2026 el president Nicolás Maduro, Rodríguez cobra rellevància i també per a Aldama.
En la seva declaració davant el jutge Santiago Pedraz, que instrueix la causa del frau de l’IVA en el cas hidrocarburs, dimecres passat, el lletrat Choclán va fer treure un as de la màniga d’Aldama. Delcy Rodríguez, que va aterrar unes hores a Barajas el 4 de febrer del 2020, li ha entregat –assegura Aldama– un sobre segellat de l’empresa PDVSA (Petrolis de Veneçuela).
Choclán vol treure més profit, més beneficis, de la Fiscalia Anticorrupció per a Aldama, així que el seu client es va limitar a obrir la gana dels fiscals. Si en volen més, han d’assegurar-li rebaixes i atenuants. És el mercat, amic.
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- Mor un motorista en un accident de trànsit a la C-25 a Manresa
- La divisió de Moià reflectida al ple: 'No sé si això teu és ignorància, maldat o populisme
- Fa 40 anys de la nevada que va deixar mitja Catalunya Central a les fosques
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- Els Bombers rescaten una dona que feia raquetes a Peguera
- A la caça d’un tresor de 1.500 euros: el repte creat a Sant Llorenç de Morunys que ha engrescat 400 persones
- L’avís de José Ramón López, assessor fiscal: “Aprèn a rescatar un pla de pensions o perdràs molts diners”