L’informe d’Adif i les caixes negres, claus en la investigació d’Adamuz
La Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris analitza l’autoria de la soldadura sospitosa, si es va revisar i si tenia un "forat"
Gemma Robles
La Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF) treballa sense pausa per aclarir l’"expedient 08/2026", el que al·ludeix a l’accident que va afectar dos trens a Adamuz, Còrdova, el 18 de gener. Publicat un primer informe provisional, s’endinsen en una altra fase amb proves "de tot tipus" sobre el material, fins i tot "destructives", sumat a l’anàlisi documental. Els investigadors s’han autoimposat que sigui al juny el seu possible límit per "donar llum" sobre què va passar realment, tot i que l’informe final amb les conclusions definitives es demori més, tal com ha avançat Diario Córdoba, del grup editorial Prensa Ibérica.
La principal via d’investigació apunta a diversos interrogants sobre una ruptura de carril en una soldadura concreta, cosa que ha provocat requeriments d’informació i "cartes", dirigides des de la CIAF a diferents protagonistes, incloent-hi Adif, per respondre a un primer paquet de preguntes indispensables.
Conjunt de qüestions
Adif i les empreses que han treballat de la seva mà estan obligades a contestar, al més aviat possible, el conjunt de les qüestions plantejades per part dels responsables de la investigació. El mateix hauran de fer Ilsa, la societat espanyola darrere d’Iryo, i Renfe Viajeros amb tot allò assenyalat des de CIAF, especialment després que s’hagin obert les caixes negres dels trens, per al que es necessita permís del jutjat de Montoro (Còrdova) que s’encarrega de les diligències prèvies en la causa del succés.
La jutge que porta aquestes diligències, María del Carmen Troyano, no ha decretat de moment secret de sumari per protegir les indagacions que es realitzen en diferents fronts. Sí que ha acordat la fórmula perquè la CIAF custodiï el material recollit a Adamuz sobre el que està treballant, perquè és d’especial rellevància en el cas. En tot cas, ja estava prevista una agenda d’experts per a la revisió de material l’última setmana de gener i l’elecció de laboratoris per a proves específiques. "Algunes de les proves seran destructives, és a dir,cal trencar peces o trossos amb la seva corresponent certificació i comprovació i atestació de tot el que es fa... però serà a partir d’allà quan sapiguem, amb més seguretat, com s’ha trencat", va recalcar el 26 de gener el president de la Comissió, Iñaki Barrón, en una entrevista en el Col·legi d’Enginyers de Camins.
Qüestionari per la soldadura
La possible ruptura del carril i d’una soldadura centren l’atenció de la Comissió en les últimes hores. S’està tractant de determinar si va ser el carril, a partir de la seva composició d’acer, algun potencial defecte de fabricació o per "fatiga", o si el problema va estar en l’element "crític" de la soldadura. "De cada soldadura es fa una fitxa, una acta en què es reflecteixen detalls de com es va produir, qui la va fer, quan, en quina temperatura...", va afirmar Barrón.
Altres hipòtesis que hi ha sobre la taula és que la soldadura analitzada presenti un "forat", una "mena de bombolla" o "buit", i que pogués haver-se produït en el procés de soldat.
Detalls del xoc
Des de la Comissió es remarca l’enorme dosi de "desgràcia i mala sort" que ha envoltat l’accident, tenint en compte la coincidència en temps i espai de dos trens passant per Adamuz en el moment fatal. Sobre aquest fet per si mateix, també hi ha ja uns indicis importants, a l’espera de l’obertura de les caixes negres que ja s’havia demanat.
"La frenada d’un tren a 200 [km/h] requereix dos quilòmetres, aproximadament. Cal imaginar la concatenació i successió d’elements tots en uns segons. És molt difícil haver-ho evitat. També la mala fortuna que l’Alvia creués en aquell moment –assenyala Barrón–. Sembla ser, i es comprovarà al buidar les caixes negres el moment exacte en què es produeix l’impacte de l’un i l’altre, fa l’efecte que en el moment en què l’Alvia impacta amb els cotxes descarrilats de l’Iryo, l’Iryo no s’havia aturat encara completament".
