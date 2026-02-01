Nous documents del cas Epstein apunten a Musk, Gates i Trump
El Periódico
Alguns dels nous documents publicats ahir pel Departament de Justícia dels EUA relacionats amb el cas del pederasta Jeffrey Epstein es refereixen a figures com ara el president Donald Trump, els empresaris Bill Gates, Elon Musk i Richard Branson, l’expríncep Andreu d’Anglaterra i fins i tot José María Aznar, sobre el qual consta un pagament de 1.050 dòlars el 2003 i l’enviament de dos paquets a l’expresident.
Els documents desclassificats contenen una llista elaborada per l’FBI d’acusacions d’agressió sexual vinculades a Trump, moltes originades a partir de trucades anònimes i informació no verificada. "Es pot aclarir que aquestes afirmacions no tenen fonament i són falses", va dir el Departament de Justícia en un comunicat.
En un esborrany de correu electrònic també figura que Epstein va afirmar que Gates, el cofundador de Microsoft, mantenia relacions extramatrimonials. El financer va afirmar que la seva relació amb el multimilionari havia inclòs des d’"ajudar Bill a aconseguir drogues, afrontar les conseqüències de tenir relacions sexuals amb noies russes i facilitar trobades il·lícites amb dones casades". La Fundació Gates va titllar les acusacions d’"absolutament absurdes".
Els arxius també mostren l’amistat que hi havia entre Epstein i Richard Branson, cofundador de Virgin Group. En un correu electrònic enviat a Epstein l’11 de setembre del 2013, Branson va escriure: "Va ser un plaer veure’t ahir. (...) M’encantaria veure’t quan siguis per la zona. ¡Sempre que portis el teu harem!".
També van sortir a la llum correus entre Epstein i Elon Musk, en què el magnat li demana el 2012: "¿Quin dia o nit serà la festa més salvatge a la teva illa?". L’expríncep Andreu d’Anglaterra torna a aparèixer, també amb fotos compromeses en què surt de quatre grapes amb una dona estirada a terra en actitud passiva.
