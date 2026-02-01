Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Campanya electoral d’Aragó

Sánchez acusa el PP de rebutjar la regularització de migrants per pressió de Vox i els demana tornar al «sentit comú»

El president del Govern surt en defensa de Puente per l’accident d’Adamuz i demana a Feijóo que «no doni lliçons qui va mentir a la dana»

ENQUESTA | El PP guanyaria les eleccions a l’Aragó però només podria governar amb Vox

Desembarcament de líders nacionals a la campanya aragonesa: IU i Podem es contraprogramen en els seus mítings

El president del Govern, Pedro Sánchez, en un acte del PSOE a Terol

El president del Govern, Pedro Sánchez, en un acte del PSOE a Terol / EFE

Gisela Boada

Barcelona

«Quan Aznar va regularitzar mig milió de migrants, el PP deia que “Espanya va bé”, i ara no?». Amb aquesta pregunta, el president del Govern, Pedro Sánchez, ha burxat en el que considera una «incoherència» dels populars pel seu rebuig de la regularització extraordinària de milers de migrants que viuen a Espanya i que el seu Executiu ha aprovat aquesta setmana. «Van votar a favor de la presa en consideració de la llei [primer tràmit parlamentari] i ara, quan Vox diu que no, callen», ha retret, carregant contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al qual acusa d’haver canviat de posició per la pressió del partit ultra.

«Si no volen escoltar el Govern, que escoltin la patronal, els sindicats, l’Església catòlica i el sentit comú d’un poble espanyol solidari que no oblida la seva memòria ni la seva història», ha declarat des de Terol, en un acte de campanya per a les eleccions autonòmiques del proper 8 de febrer a l’Aragó

Sánchez ha llançat, a més, una altra advertència al PP: que no doni « lliçons» sobre la gestió de les emergències. Les seves paraules arriben després de setmanes de retrets i peticions de cessament al ministre de Transport, Óscar Puente, per part dels populars arran de l’accident mortal d’Adamuz, en el qual van morir 46 persones, una tragèdia que el PP ha utilitzat com a eix de la seva ofensiva parlamentària. «Qui va mentir dient que estava puntualment informat en temps real sobre la dana no donarà lliçons a un ministre com Puente, que ha estat a peu de canó donant la cara des del primer moment», ha afirmat el cap de l’Executiu.

Les declaracions s’han produït a Terol, durant el míting central del PSOE a la campanya de les eleccions aragoneses del 8 de febrer. Segons l’última enquesta elaborada per GESOP per a El Periódico de Aragón, el PP, amb l’actual president Jorge Azcón al capdavant, s’imposaria en els comicis, tot i que sense prou majoria per governar en solitari i depenent de Vox. La demoscòpia augura, a més, serioses dificultats per al PSOE, liderat per Pilar Alegría, per articular una majoria alternativa amb el bloc d’esquerres. És la segona vegada que Sánchez es desplaça a Aragó en aquesta campanya, després de l’acte celebrat el 25 de gener a Osca.

