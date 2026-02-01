El sector logístic aposta per duplicar les vies perquè és "greu" que les mercaderies circulin per la xarxa de Rodalies
Els empresaris alerten que la xarxa ferroviària ha quedat “petita” i que no hi caben més trens de mercaderies
Andrea Salazar / Maria Asmarat / Quim Vallès (ACN)
El sector logístic aposta per duplicar les vies perquè les mercaderies no comparteixin infraestructura amb les línies de Rodalies, com passa actualment a tota la xarxa excepte en un tram de Castellbisbal al port de Barcelona. “No poden anar les mercaderies per línies de Rodalies”, defensa el president de Ferrmed, Joan Amorós, que lamenta que la situació “és greu” perquè no hi caben més trens. En aquesta línia hi coincideix el president de la sectorial Agroalimentària de Pimec, David Coll, que ha criticat que, quan hi ha un tall com el del túnel de Rubí, tota la cadena alimentària i industrial queda “paralitzada”. A parer seu, la xarxa s’ha quedat “petita”: “S’han de planificar noves línies fèrries i punts d'intermodals”.
En un context en què les mercaderies comparteixen majoritàriament les mateixes vies que els trens de passatgers, el sector logístic es queixa que viu una situació “difícil”, no només perquè les línies de Rodalies tenen prioritat davant del seu servei, sinó perquè quan hi ha una incidència a la xarxa, els afecta directament.
Així, l'accident a Gelida i el tancament del túnel de Rubí han deixat el port de Barcelona en una situació “d'aïllament tècnic per a la mercaderia per tren”, segons expliquen a l’ACN des de l’Associació de Carregadors d'Espanya (ACE). Segons l’entitat, actualment “el volum de mercaderia acumulada és molt elevada”, ja que del port entren i surten de mitjana a la setmana uns 4.000 contenidors plens.
“Hem d'invertir i molt en infraestructures i fa molts anys que no ho estem fent”, ha lamentat Coll, que ha dit que si els trens de mercaderies no poden circular, es genera un “greu conflicte” que després té “repercussions”, com l’encariment dels productes. Segons Coll, aquesta situació fa que les empreses es passin al transport per carretera.
La mateixa opinió la defensa l’ACE, que assenyala que el “bloqueig ferroviari obliga a buscar alternatives en una carretera ja saturada, cosa que compromet els temps de lliurament i posa en perill les línies de producció per la manca de components i matèries primeres”. “La situació suposa una pèrdua directa de competitivitat”, lamenten, pel que exigeixen a Adif agilitzar les obres.
“Mal enfocament de la gestió”
Per a Amorós, el sistema actual és un “mal enfocament de la gestió”, que no permet al transport ferroviari ser competitiu vers als camions. Així mateix, ha recordat que com cada deu minuts passen trens de passatgers per algunes de les vies, és complicat trobar un forat per les mercaderies.
A més, a això se li suma que els trens no fan parades, com els camions, sinó que van d’un punt a un altre. En aquest context, Coll aposta per crear més “punts intermodals” que serveixin perquè els paquets es puguin moure dels trens als camions, fent que el transport de mercaderies estigui integrat. Amorós considera que el millor escenari és un sistema “flexible” i que funcioni “a demanda”.
Menys costos operatius
De fet, un estudi de Ferrmed assenyala que si s’utilitzés aquest sistema integrat de mercaderies, on es combinaria la carretera i el ferrocarril, s’estalviarien el 51% dels costos operatius de transport, a més del 77% dels gasos d’efecte hivernacle i nocius.
“Això són els avantatges del tren respecte a la carretera, però si el tren no funciona perquè les vies no hi són, perquè no estan ben mantingudes, perquè hi ha accidents i tal, la gent va en camió”, ha resumit Amorós, que ha reclamat a les administracions un canvi de paradigma que inclogui més inversions per augmentar el número de mercaderies que es mouen en tren.
El sector logístic ha exposat les seves reivindicacions després que des de l'accident ferroviari del passat 20 de gener a l'R4 de Rodalies, una incidència en un túnel a Rubí hagi obligat aturar la circulació de mercaderies amb trens cap a França des de Barcelona i Tarragona. Segons van alertar a l'ACN diverses fonts coneixedores de la situació, l'afectació impedeix els combois procedents de Barcelona i el sud del país avançar cap a la resta del continent, i també que n'arribin alguns provinents des de França. El govern espanyol va assegurar que la circulació es reprendre en qüestió "de dies", però no va concretar una data.
