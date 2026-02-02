Una altra dona acusa Epstein d’enviar-la a practicar sexe amb l’expríncep Andreu
El primer ministre britànic, Keir Starmer, apuja el to i exigeix al germà del rei que testifiqui davant el Congrés dels EUA
Lucas Font
La revelació de documents sobre la xarxa de prostitució i tràfic del multimilionari nord-americà Jeffrey Epstein està acorralant cada vegada més el germà de Carles III, Andreu d’Anglaterra. Les últimes imatges d’Andreu publicades pel Govern nord-americà, sumades a les noves acusacions d’una segona víctima que assegura haver-hi mantingut relacions sexuals a la seva residència de Londres, han portat el primer ministre, Keir Starmer, a exigir-li que testifiqui en la comissió del Congrés dels EUA que investiga el cas.
Les paraules de Starmer suposen un canvi en el to mantingut fins ara i afegeixen més pressió a Andreu, que va ser desposseït dels títols a finals de l’any passat. En unes declaracions des del Japó, on és de viatge oficial com a part de la gira que fa per Àsia, Starmer va assegurar que les víctimes han de ser la "principal prioritat" i va instar el germà del rei a donar explicacions als EUA. "Respecte a testificar, sempre he dit que tothom que tingui informació ha d’estar disposat a compartir-la en qualsevol forma que se li demani. No es pot centrar l’atenció en les víctimes si no s’està disposat a fer això", va afirmar.
Nous documents
Fins ara Starmer havia apostat per la prudència a l’hora de valorar públicament la implicació d’Andreu i havia deixat en mans de l’expríncep la decisió de testificar. Però la publicació aquest cap de setmana de prop de tres milions de nous documents relacionats amb el cas, incloses unes fotografies en què el germà de Carles III apareix agenollat sobre una dona vestida i ajaguda a terra, han provocat el canvi d’opinió del primer ministre. Els documents també apunten que Andreu va tenir contacte amb una noia russa de 26 anys que li va presentar Epstein el 2010, quan el multimilionari ja havia sigut condemnat per incitar una menor a practicar sexe.
La revelació d’aquests documents coincideix amb les noves acusacions d’una segona víctima contra Andreu. "Estem parlant que almenys una dona va ser enviada per Jeffrey Epstein al príncep Andreu. I ella fins i tot va tenir, després d’una nit amb el príncep Andreu, una visita guiada pel palau de Buckingham", va assegurar l’advocat de la víctima, Brad Edwards, a la BBC. La identitat de la víctima no ha sigut revelada i no és clar si es tracta de la noia russa dels documents, tot i que la cadena pública britànica afirma que tenia uns 20 anys quan van passar els fets i que no és britànica, unes dades que coincidirien amb la descripció.
Aquesta és la segona dona que acusa el germà del rei de mantenir-hi relacions sexuals. La primera va ser Virginia Giuffre, una de les presumptes víctimes de la xarxa de prostitució d’Epstein. Aquesta víctima va assegurar haver practicat sexe amb el llavors príncep fins a tres vegades, una d’elles quan era menor d’edat. Giuffre va arribar a un acord extrajudicial amb Andreu d’Anglaterra el 2022 a canvi d’una quantitat que no va ser revelada però que, segons assenyalen les estimacions, va arribar a la xifra de 14 milions d’euros. Al cap de tres anys es va llevar la vida.
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- Dos esquiadors morts després de ser arrossegats per una allau al Pirineu aragonès
- L’avís de José Ramón López, assessor fiscal: “Aprèn a rescatar un pla de pensions o perdràs molts diners”
- Els Bombers rescaten una dona que feia raquetes a Peguera
- Ampli desplegament a Artés per una persona amb una navalla al mig del carrer
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso