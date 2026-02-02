Feijóo: "No és humanitat, és compra de votants"
El líder del PP qualifica d’electoralista la regularització i assegura que prohibirà l’indult a l’exfiscal general l’Estat
G. B.
Aragó es va convertir ahir en l’epicentre de la política espanyola amb la presència del president del Govern, Pedro Sánchez, i del líder de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo, en dos mítings electorals amb poques hores de diferència per donar suport als seus candidats per a les eleccions de diumenge. Després que Sánchez acusés el PP d’oposar-se a la regularització de migrants per la pressió de Vox, en un acte electoral a Terol, Feijóo va respondre des de Calatayud, on es va desplaçar per acompanyar el seu baró, Jorge Azcón: "Que parli clar, no és humanitat, és electoralisme per comprar votants en el futur", va etzibar el líder de l’oposició, malgrat que la regularització del Govern no comporta, en cap cas, que els migrants que aconsegueixin legalitzar la seva situació puguin votar, ja que no se’ls atorga la nacionalitat espanyola, imprescindible per a això (o l’europea, en el cas de les municipals).
Feijóo es va referir a unes declaracions d’Irene Montero, eurodiputada de Podem, en les quals també des d’Aragó va declarar dissabte que la seva intenció, després de pactar amb el Govern aquesta mesura, és que totes aquestes persones puguin acabar votant en les generals. "Almenys els de Podem no menteixen i diuen que volen regularitzar-los perquè votin", va dir. I va rematar: "No és un repartiment de papers, és un repartiment de paperetes".
El líder de l’oposició va mantenir el seu rebuig frontal a una mesura que considera que vulnera el Pacte Europeu de Migració i d’Asil i va assegurar que és una qüestió que desconcerta els líders europeus. Un dia abans, Feijóo va explicar la regularització de Sánchez davant la plana major del PPE i va demanar a la Comissió Europea que l’analitzi. Després de les crítiques del president, que va acusar el PP d’haver "canviat la seva posició" –va recolzar el primer tràmit d’una iniciativa legislativa en aquest sentit–, Feijóo va assegurar que el seu partit "diu que no amb tranquil·litat": "No a una arribada massiva i sense garanties; és el lògic, és el que està fent Europa", va reivindicar.
El cas de García Ortiz
En un míting carregat d’al·lusions directes a Sánchez i als casos de corrupció que envolten el president, Feijóo va disparar durament contra la petició del Govern d’indultar l’exfiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, condemnat pel Tribunal Suprem per revelació de secrets. "És una perversió absoluta i insultant", va etzibar, després d’assegurar que el seu partit, si arriba al Govern, "prohibirà aquest indult" a través de la llei de regeneració democràtica, així com els indults a "qualsevol tipus de polític en l’exercici del seu càrrec", en al·lusió als aplicats a exdirigents independentistes durant el procés, també per Sánchez. S’ha de dir que el PP, poc després de la condemna a García Ortiz, ja va insinuar que l’Executiu plantejaria l’indult.
A més, el dirigent del PP creu que el Govern vol posar sobre la taula aquest assumpte per "aprofitar" que el focus mediàtic està en la tragèdia d’Adamuz. Un episodi que Feijóo va tornar a utilitzar per debilitar Sánchez, a qui va acusar de "faltar al respecte" a les víctimes, no només per no anar al funeral d’Estat, sinó per "felicitar el seu ministre", amb referència a Óscar Puente, per la seva gestió. "Que digui que ho ha fet molt bé és indignant i un menyspreu a les víctimes", va dir.
Feijóo va continuar el seu discurs esmentant els suposats pagaments d’un assessor de Plus Ultra, aerolínia que l’Executiu va rescatar amb 53 milions el 2021, a l’expresident socialista José Luís Rodríguez Zapatero, segons va publicar El Mundo. "Estem a pocs dies que Sánchez digui que amb prou feines coneixia personalment Zapatero", va ironitzar. El rescat l’està investigant la Fiscalia Anticorrupció per una presumpta trama de blanqueig.
