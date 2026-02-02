El Govern intensifica les negociacions davant les vagues
L’Executiu concep els pressupostos del 2026 com una eina clau per fer front a un mes d’aturades en serveis clau
Sara González
Diu un refrany que "fred de febrer, pitjor que el de gener". Però vist que el mes que queda enrere ha sigut, sens dubte, el més crític des que Salvador Illa és president pel caos a Rodalies, el Govern s’arremanga perquè la dita no sigui bona. L’Executiu té per davant setmanes complexes perquè, mentre mira de tancar la crisi ferroviària, hi ha fins a tres vagues convocades: la dels maquinistes de Renfe, la dels professors i la dels metges. La consigna, expliquen fonts de l’executiu, és intensificar el diàleg amb tots aquests sectors que, defensen, ja existeix de forma periòdica.
El Govern és ben conscient que l’accident de Gelida i el posterior col·lapse de Rodalies li han suposat el desgast més gran de l’any i mig que porta al comandament. El lema amb què va arribar Illa al càrrec va ser el de posar Catalunya en marxa i millorar els serveis públics, per la qual cosa la barrabassada dels trens posa en perill aquesta bandera. No obstant, els socialistes, capitanejats provisionalment pel conseller de la Presidència, Albert Dalmau, estan convençuts que han "donat la cara". "Tenim ganes de treballar", resumeixen, a més de considerar que tots els fronts que tenen oberts no són imputables a la seva acció. "Es fa evident que hi havia molts assumptes pendents que estaven per resoldre quan vam arribar", afirma el Govern.
Maquinistes i usuaris
El cas més paradigmàtic de carpetes pendents, apunten, és el de Rodalies, amb una desinversió que s’arrossega des de fa dècades. Però també hi ha un conflicte laboral latent amb els maquinistes pel traspàs de Rodalies a què s’han sumat les protestes per la seguretat després dels accidents d’Adamuz i de Gelida, motiu pel qual han convocat tres dies de vaga a escala estatal els pròxims dies 9, 10 i 11 de febrer. En el cas de Catalunya, a més, les plataformes d’usuaris han organitzat una manifestació dissabte vinent.
"Amb Rodalies tenim un full de ruta definit", afirma el Govern, que considera que, malgrat la crisi, s’ha aconseguit un "canvi de tendència històrica" amb la injecció addicional de 1.600 milions per arribar als 8.000 milions d’inversió en el Pla de Rodalies i obres de desdoblament de vies i de millora de la infraestructura, així com de renovació de la flota de trens.
En paral·lel als maquinistes, l’11 de febrer està convocada una vaga del professorat. Els docents exigeixen millores en les seves condicions laborals, començant pel salari, així com reducció de ràtios a les aules, la millora de l’atenció a la diversitat i la disminució de la burocràcia i de la càrrega de treball.
Els sindicats amenacen que aquesta sigui la primera jornada d’un "cicle de vagues", però el Govern espera que no vagi a més perquè assegura que s’està "ultimant" una proposta de millora del complement específic que cobren, a banda d’estar també en debat un complement per pernoctació i per als que exerceixen de coordinadors digitals.
També els sanitaris
Quant al sector sanitari, Metges de Catalunya va convocar una nova aturada els dies 16 i 20 de febrer, en paral·lel amb la vaga mèdica indefinida a escala estatal. El seu propòsit també passa per aconseguir millores de les seves condicions laborals. Sobre aquest conflicte, el Govern al·lega que Salut té "taules específiques amb tot el personal sanitari" que dialoguen de manera "periòdica". La majoria de les reivindicacions, insisteixen, estan "recollides" en l’acord aconseguit amb l’ICS el 2023, que va ser firmat per Metges de Catalunya, però el pols per comptar amb un estatut propi a escala estatal segueix en vigor.
Amb tots aquests flancs oberts, el Govern mirarà d’avançar en la negociació de pressupostos amb els seus socis d’ERC i els Comuns. Malgrat que s’han posposat dues setmanes les reunions, encara aspira a aprovar els comptes el primer trimestre de l’any. "Tenir pressupostos suposa tenir més recursos per millorar els serveis públics", afirmen amb la vista posada que aquesta sigui una eina per mirar d’apaivagar les queixes als carrers de col·lectius que presten serveis essencials.
