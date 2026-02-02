Un govern palestí de palla gestionarà Gaza al dictat de Donald Trump
Feia més d’un any que els noms dels comissionats esperaven l’aprovació d’Israel, que ha tingut una influència decisiva juntament amb Egipte i els Emirats en els perfils que el componen
Ricardo Mir de Francia
No els han donat el títol de ministres, sinó de comissionats, i no formen part d’un govern sinó d’un comitè, sense poder executiu ni independència en la presa de decisions o sobirania sobre el territori. Però seva és la responsabilitat de reemplaçar Hamàs a Gaza per gestionar els assumptes civils de l’enclavament i implementar els plans de Donald Trump, convertit en l’amo i senyor del territori devastat per Israel. L’anomenat Comitè Nacional per a l’Administració de Gaza serà la façana palestina del projecte neocolonial dels EUA a la Franja. La seva formació no es va fer oficial fins a mitjans de gener, però feia més d’un any que tant la proposta com els noms dels integrants esperaven l’aprovació de Benjamin Netanyahu, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO.
El comitè té 15 membres, tots originaris de Gaza i descrits com a tecnòcrates i apolítics. Molts van tenir, però, en el passat alguna mena de vinculació amb Al-Fatah, el partit laic i prooccidental que nodreix els quadres de l’Autoritat Nacional Palestina (ANP) a la Cisjordània ocupada. "Són nacionalistes, no estan gaire polititzats i tenen amb una reputació raonable", afirma el politòleg Assad Abdul Rahman, que va ser membre del Comitè Central de l’OAP, referint-se als seus integrants.
Vincles evidents
Aquests vincles són evidents en el cas d’Ali Shaath, el president del comitè, un enginyer civil nascut a Khan Yunis que va ser viceministre de l’ANP i va tenir un paper important en el desenvolupament de les zones industrials de Gaza, avui totalment destruïdes. Però aquesta proximitat no hauria d’induir a l’error. Israel s’oposa frontalment a què el govern internacionalment reconegut dels palestins tingui cap mena de rol a la Franja i, de moment, Washington ho ha permès.
"La idea del comitè es va començar a gestar el desembre del 2023 sota la mediació dels qatarians i amb l’aprovació de Hamàs. Més tard, Qatar i Egipte van negociar els noms dels integrants amb l’ANP i Hamàs i, l’agost del 2024, totes les faccions palestines havien donat el vistiplau a 42 possibles candidats", explica Muhammad Shehada, investigador de l’European Council on Foreign Affairs i originari de Gaza. La intenció consisteix a crear un equip de tecnòcrates que reemplaci els islamistes en el poder i elimini un dels motius invocats per Israel per continuar amb l’assalt militar, que aleshores passava pel desè mes.
Durant tots aquells mesos, el Shin Bet israelià –un dels seus cossos de seguretat– es va dedicar a vetar els noms dels integrants del comitè, segons diverses fonts. Però també a assegurar-se que alguns d’ells entrarien en col·lisió amb Hamàs, que s’hauria de desarmar durant aquesta segona treva. El cas que crida més l’atenció és el de Sami Nasman, un antic alt càrrec de l’espionatge de l’ANP a Gaza, situat ara al capdavant d’Interior. Nasman és un vell enemic dels islamistes, condemnat el 2016 en rebel·lia a 15 anys de presó per dirigir una "xarxa de desestabilització" dedicada a crear el "caos" i atemptar contra figures de l’aparell governamental. Dels 42 noms aprovats inicialment per les faccions palestines, només quatre haurien passat el tall final.
No només Israel ha imposat les seves preferències. També ho han fet els mediadors, començant per Egipte, que té frontera amb Gaza i una llarga història d’ingerència en els seus assumptes. "Un dels homes clau de la negociació va ser el cap de la intel·ligència egípcia, el general Hassan Rashad", assegura una font pròxima a les elits empresarials de la regió.
Influència d’Egipte i els Emirats
Un altre dels actors amb dret de cuixa són els Emirats Àrabs, el país més pròxim a Israel del golf Pèrsic i un dels donants cridats a pagar part de la factura de la reconstrucció. "Els emiratians han tingut un paper molt important en la segona fase del pla de Trump, i han aconseguit col·locar alguns dels seus a l’organigrama", diu Shehada. Un d’ells és l’esmentat Sami Nasman (Interior), que és molt pròxim a Mohammed Dahlan i va ser l’home fort d’Al-Fatah a Gaza fins que va entrar en confrontació directa amb Hamàs i també amb el president de l’ANP, Mahmud Abbàs. Des del 2011, Dahlan ha viscut exiliat als Emirats, on ha acabat sent assessor del príncep hereu, Mohamed bin Zayed.
Una altra figura molt pròxima a Bin Zayed és el diplomàtic búlgar Nicolai Mladenov, que va ser enviat especial de l’ONU al Pròxim Orient. Mladenov serà l’alt representant per a Gaza de la Junta de Pau de Trump, l’òrgan avalat pel Consell de Seguretat de l’ONU amb l’autoritat última sobre l’enclavament, en el qual no hi ha un sol palestí. Mladevov "recolzarà la supervisió de la Junta sobre tots els aspectes de la governabilitat, la reconstrucció i el desenvolupament de Gaza", ha assenyalat la Casa Blanca.
