Kíiv resisteix a l’hivern més dur
Els habitants de la capital d’Ucraïna acudeixen als anomenats ‘punts d’invencibilitat’, unes carpes instal·lades en ple carrer i equipades amb generadors, on es refugien de les temperatures extremes, carreguen els seus aparells electrònics i s’aprovisionen de menjar calent.
Lara Escudero
La petita Irina, de tot just 4 anys, assaboreix amb avidesa un fumejant borsx ucraïnès. Sosté el recipient amb les mans, encara envermellides. Té fred. La sopa l’ajuda una mica a aconseguir entrar en calor. La seva mare, la Mariiya, l’observa amb tendresa des de l’altre costat de la taula mentre mira de contenir com pot l’angoixa que ja apunta als seus ulls. No vol que la seva filla la vegi trista. Però la situació pesa cada dia més: "Ho fem com podem, però aquest fred ja és insuportable", es queixa la Mariiya, allunyant-se un parell de passos de la seva filla per evitar que senti la seva veu trencada. Fa setmanes que estan sense llum, ni aigua calenta, ni calefacció a casa, que resisteixen a temperatures de 20 graus sota zero.
La successió d’atacs russos al gener a una ja molt danyada infraestructura energètica a Ucraïna ha compromès greument la producció. La situació és crítica fins arribar al punt que s’ha decretat l’estat d’emergència.
Punts d’invencibilitat
Igual com la Mariiya i la Irina, desenes de milers de persones s’han vist obligades també a dependre diàriament dels anomenats punts d’invencibilitat. Són unes carpes, equipades amb generadors, instal·lades en ple carrer, a les zones més afectades de la regió de Kíiv. Els ciutadans acudeixen a refugiar-se del fred extrem. A carregar els seus aparells electrònics. I a menjar. A casa, sense electricitat, els electrodomèstics no funcionen. Tan sols és possible cuinar si es disposa de fogons de gas. Hi ha els que han aconseguit algun exemplar portàtil per sobreviure al dia a dia. Però no tothom es pot permetre’s aquesta opció.
El Serhii fa lliscar la pesada lona anellada de la carpa i s’hi endinsa. Ho fa amb prudència i molta traça per no relliscar. A fora, el gel de la vorera és perillós. "¡Ui, que bé s’hi està, aquí!", deixa anar espontani el comentari en veu alta. El seu cos, encara tremolós pel fred exterior, comença a tornar. Es col·loca a la fila que en a penes uns quants minuts han format diversos veïns. Ja es reconeixen. Coincideixen pràcticament a la mateixa hora, al mateix lloc des de fa una setmana. Tots venen al mateix. Porten bosses, motxilles o carros per emportar-se diverses racions de menjar calent, que serveixen des d’un modest taulell el Maxim i el Vadim, dos voluntaris de la World Central Kitchen (WCK), organització fundada pel xef José Andrés.
Protocol d’emergència
Davant la possibilitat que la crisi humanitària s’agreugi, la WCK va activar un protocol d’emergència a mitjans de gener. La Yuliia coordina un dels 50 punts en funcionament. "Al principi preparàvem centenars de racions al dia, ara arribem a prop de 7.000". Els xefs elaboren sis tipus de sopa, amb una fórmula equilibrada en proteïnes, carbohidrats i verdures. I per als que no poden desplaçar-se, l’equip entrega les safates a domicili.
Uns metres més enllà, diverses taules desplegables sostenen un embolic de cables i regletes. Amb prou feines hi ha espai lliure. Desenes de petits pilots vermells parpellegen alhora. El Vasil ocupa un dels pocs endolls disponibles. Torna per segona vegada al dia per carregar el seu mòbil i la seva llanterna. Espera pacient. Al seu costat, el Nikolai i la Natacha vigilen la pantalla d’una bateria portàtil. Se somriuen i se cedeixen el lloc, com si l’èxit fos compartit. Als seus edificis, els talls de llum duren dies. Aquí l’electricitat arriba per torns.
Kíiv afronta ja l’hivern més dur des de la invasió russa a gran escala. I Ucraïna acusa el Kremlin de fer servir el fred com una arma de guerra. "És terrorífic el que ens estan fent. És un crim. Aguantem i aguantarem, però aquest patiment ens està costant la vida. Si no ens maten amb míssils i drons, ens maten de fred", assenyala l’Olena entre plors.
