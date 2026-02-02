L’exèrcit retarda la reobertura del pas de Rafah per a persones
El Periódico
El trànsit de persones a través del pas de Rafah, a la frontera entre Gaza i Egipte, començarà finalment avui, segons l’organisme militar israelià a càrrec dels assumptes civils als territoris ocupats (COGAT), que divendres va informar que la reobertura seria ahir. "S’espera que el moviment de residents en les dues direccions, entrada i sortida cap a i des de Gaza, comenci demà", va assenyalar el COGAT en un comunicat.
Hores abans, aquest organisme havia indicat que Rafah estava "obert", si bé es trobava en una fase pilot preliminar i els actors implicats estaven encara portant a terme "preparacions preliminars" prèvies al moviment de la població. Fonts de la seguretat egípcia també van confirmar a Efe que el pas va obrir ahir "a tall de prova" per provar els mecanismes acordats de trànsit de persones i mercaderies.
Controls d’identitat
Segons la font de seguretat egípcia, el pas tindrà capacitat per a unes 200 persones: les 150 que sortiran de l’enclavament davant 50 que hi accediran. "Només els residents aprovats podran entrar (a l’enclavament) i seran transportats amb autobús a un punt de control israelià per fer controls d’identitat", va detallar. Va apuntar també que Israel permetrà que els membres del comitè tecnòcrata palestí, que té l’encàrrec de gestionar Gaza, "ingressin a la Franja en els pròxims dies a través del pas de Rafah, en un gest de bona voluntat cap a l’Administració nord-americana".
El pas de persones estarà coordinat amb Egipte, prèvia autorització de seguretat d’Israel i sota la supervisió de la missió de la Unió Europea.
Israel va tancar el pas el 7 de maig del 2024, bloquejant l’accés d’ajuda, l’enllaç vital de Gaza amb la resta del món al ser l’únic punt de contacte de la Franja amb l’exterior, fora del control israelià.
