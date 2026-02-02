Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Iran avança amb els EUA en la creació d’un "marc de negociacions"

Portaveu del Ministeri d’Exteriors iranià, Ismail Baghae

Portaveu del Ministeri d’Exteriors iranià, Ismail Baghae / 5

El Periódico

Barcelona

Després de diversos dies de declaracions amenaçadores i del desplegament militar nord-americà a prop d’aigües iranianes, la situació entre Washington i Teheran apunta a una possible desescalada. Així es dedueix de l’anunci fet ahir pel secretari del Consell Suprem de Seguretat Nacional de l’Iran, Ali Larijani, que afirma que Washington i Teheran estan fent progressos en aquest sentit. "Contràriament a l’atmosfera de guerra artificial dels mitjans de comunicació, la formació d’un marc per a les negociacions està avançant", va afirmar Larijani a la xarxa X.

L’alt càrrec de seguretat iraniana va publicar el missatge després de rebre a Teheran el primer ministre de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, que va fer una visita sorpresa a la capital iraniana per mirar de mediar en l’escalada de tensions. "Aquesta reunió es va fer com a continuació dels esforços i consultes entre els països de la regió sobre els esdeveniments regionals, i també per intercanviar punts de vista sobre la preservació de la pau i l’estabilitat a la regió", va assenyalar el portaveu del Ministeri d’Exteriors iranià, Ismail Baghae.

