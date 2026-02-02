L’Iran avança amb els EUA en la creació d’un "marc de negociacions"
El Periódico
Després de diversos dies de declaracions amenaçadores i del desplegament militar nord-americà a prop d’aigües iranianes, la situació entre Washington i Teheran apunta a una possible desescalada. Així es dedueix de l’anunci fet ahir pel secretari del Consell Suprem de Seguretat Nacional de l’Iran, Ali Larijani, que afirma que Washington i Teheran estan fent progressos en aquest sentit. "Contràriament a l’atmosfera de guerra artificial dels mitjans de comunicació, la formació d’un marc per a les negociacions està avançant", va afirmar Larijani a la xarxa X.
L’alt càrrec de seguretat iraniana va publicar el missatge després de rebre a Teheran el primer ministre de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, que va fer una visita sorpresa a la capital iraniana per mirar de mediar en l’escalada de tensions. "Aquesta reunió es va fer com a continuació dels esforços i consultes entre els països de la regió sobre els esdeveniments regionals, i també per intercanviar punts de vista sobre la preservació de la pau i l’estabilitat a la regió", va assenyalar el portaveu del Ministeri d’Exteriors iranià, Ismail Baghae.
