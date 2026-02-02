Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anònima de ManresaRosalíaPlans cap de setmanaRodaliesEsfondrament a SallentMedicaments falsosBaxi Manresa
instagramlinkedin

«Absolutament menyspreable»

Musk acusa Montero de fomentar el genocidi per defensar la regularització d’immigrants sense papers

És la segona vegada que el magnat tecnològic critica aquesta mesura impulsada pel Govern de Pedro Sánchez

Elon Musk i Irene Montero

Elon Musk i Irene Montero / MARK SCHIEFELBEIN / AP / ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS

Redacción

Madrid

Elon Musk, propietari d’X, ha carregat aquest diumenge contra Irene Montero per unes declaracions de l’eurodiputada de Podem en què defensava la regularització d’immigrants sense papers i al·ludia a l’anomenada ‘teoria del reemplaçament’. El magnat tecnològic i amo de la xarxa social abans coneguda com a Twitter ha utilitzat aquest mitjà per criticar-la, i l’ha acusat directament de promoure el genocidi a Espanya. «Ella està advocant pel genocidi. Absolutament menyspreable», ha escrit Musk en resposta a un vídeo en què Montero afirmava que «tant de bo puguem escombrar de fatxes i de racistes aquest país amb gent immigrant, amb gent treballadora».

Hores abans, Montero, la secretària política de Podem, havia estat qui l’havia criticat, al respondre a Musk: «La gent decent» l’ha de reemplaçar «urgentment» perquè deixi de «violar, bombardejar, segrestar nens i matar». «¿Quin dia o quina nit serà la festa més salvatge de la teva illa?», va preguntar Montero, per després assegurar que «la gent decent» –que, segons el seu parer, constitueix «la majoria de la humanitat»– l’ha de reemplaçar «urgentment» perquè deixi de «violar, bombardejar, segrestar nens i matar».

Contra la regularització d’immigrants

Aquesta és la segona vegada que Musk critica la regularització d’immigrants. En concret, va retuitejar amb la paraula ‘Wow’ la publicació d’un altre usuari que recollia el següent text: «Espanya acaba de legalitzar 500.000 immigrants il·legals per ‘derrotar l’extrema dreta’». Davant d’això, el líder de l’Executiu ha ironitzat: «Mart pot esperar, la humanitat, no».

El president del Govern, Pedro Sánchez, no va trigar a respondre-li amb un clar «Mart pot esperar, la humanitat, no».

Notícies relacionades

La mesura –que el Govern ha autoritzat a posar en marxa amb tràmit d’urgència– podria suposar una recaptació d’entre 20 i 26 milions d’euros en concepte de taxes administratives. Un procés del qual es beneficiarien 500.000 migrants, segons estima l’Executiu.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents