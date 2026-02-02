«Absolutament menyspreable»
Musk acusa Montero de fomentar el genocidi per defensar la regularització d’immigrants sense papers
És la segona vegada que el magnat tecnològic critica aquesta mesura impulsada pel Govern de Pedro Sánchez
Redacción
Elon Musk, propietari d’X, ha carregat aquest diumenge contra Irene Montero per unes declaracions de l’eurodiputada de Podem en què defensava la regularització d’immigrants sense papers i al·ludia a l’anomenada ‘teoria del reemplaçament’. El magnat tecnològic i amo de la xarxa social abans coneguda com a Twitter ha utilitzat aquest mitjà per criticar-la, i l’ha acusat directament de promoure el genocidi a Espanya. «Ella està advocant pel genocidi. Absolutament menyspreable», ha escrit Musk en resposta a un vídeo en què Montero afirmava que «tant de bo puguem escombrar de fatxes i de racistes aquest país amb gent immigrant, amb gent treballadora».
Hores abans, Montero, la secretària política de Podem, havia estat qui l’havia criticat, al respondre a Musk: «La gent decent» l’ha de reemplaçar «urgentment» perquè deixi de «violar, bombardejar, segrestar nens i matar». «¿Quin dia o quina nit serà la festa més salvatge de la teva illa?», va preguntar Montero, per després assegurar que «la gent decent» –que, segons el seu parer, constitueix «la majoria de la humanitat»– l’ha de reemplaçar «urgentment» perquè deixi de «violar, bombardejar, segrestar nens i matar».
Contra la regularització d’immigrants
Aquesta és la segona vegada que Musk critica la regularització d’immigrants. En concret, va retuitejar amb la paraula ‘Wow’ la publicació d’un altre usuari que recollia el següent text: «Espanya acaba de legalitzar 500.000 immigrants il·legals per ‘derrotar l’extrema dreta’». Davant d’això, el líder de l’Executiu ha ironitzat: «Mart pot esperar, la humanitat, no».
El president del Govern, Pedro Sánchez, no va trigar a respondre-li amb un clar «Mart pot esperar, la humanitat, no».
La mesura –que el Govern ha autoritzat a posar en marxa amb tràmit d’urgència– podria suposar una recaptació d’entre 20 i 26 milions d’euros en concepte de taxes administratives. Un procés del qual es beneficiarien 500.000 migrants, segons estima l’Executiu.
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
- Ampli desplegament a Artés per una persona amb una navalla al mig del carrer
- Rescaten una persona que s'havia perdut caminant pel massís de Montserrat, a Collbató
- Ana Aznar, psicòloga: «No cal que el nen dormi enganxat a tu per desenvolupar vincle afectiu».
- «Hi ha joves amb una barreja de ràbies acumulades que ningú ha volgut escoltar»
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà