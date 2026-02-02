Indignació i cansament entre els usuaris de l'R4 a Manresa: "A la feina ho entenen, però ja comencen a estar farts"
Els trens encara no circulen i els passatgers han d'agafar els busos substitutoris
Nia Escolà (ACN)
El cansament i la indignació tornen a marcar el dia a dia dels usuaris de la línia R4 a Manresa. El servei continua sense normalitzar-se i els trajectes s'han de fer encara amb autobusos substitutoris, una situació que, segons els passatgers, comporta "greus afectacions" en els horaris. "A la feina entenen la situació, però ja comencen a estar cansats; algun dia em diran que m'espavili", lamenta la Maria, usuària habitual del servei, que denuncia que el problema s'arrossega des de fa anys. La sensació, diu, és d'incertesa permanent: "És un Jumanji total. Et fa por agafar la Renfe perquè no saps si arribaràs o si et deixaran tirat". Tot i això, admet que, almenys, el servei alternatiu funciona: "Arribes tard, però saps que arribes".
Servei sota mínims
Aquest dilluns, Rodalies ha arrencat el servei amb serveis per carretera encara en onze línies. Només es recuperarà en tren el tram de Figueres a Portbou. Davant d'aquesta situació, el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha defensat que "s'està garantint la mobilitat" dels usuaris encara que sigui combinant tren i autobús. Des de l'estació de Sants, ha reiterat diverses vegades que el que es va dir és que es garantiria aquesta mobilitat i que això s'està fent, mentre es treballa per recuperar "progressivament" més trams en tren.
De moment, però, l'R1, RG1, R3, R4, RL4, R7, R8, R13, R14, R15 i RT1 mantenen trams en tren i trams en autobús, mentre que l'R2 nord, l'R2 sud, l'R11, l'R16 i l'R17 sí presten tot el servei en tren.
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
- Ampli desplegament a Artés per una persona amb una navalla al mig del carrer
- Rescaten una persona que s'havia perdut caminant pel massís de Montserrat, a Collbató
- Ana Aznar, psicòloga: «No cal que el nen dormi enganxat a tu per desenvolupar vincle afectiu».
- «Hi ha joves amb una barreja de ràbies acumulades que ningú ha volgut escoltar»
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà