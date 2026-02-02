Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Indignació i cansament entre els usuaris de l'R4 a Manresa: "A la feina ho entenen, però ja comencen a estar farts"

Els trens encara no circulen i els passatgers han d'agafar els busos substitutoris

Una usuària de Renfe puja a l'autocar a Manresa

Nia Escolà (ACN)

Manresa

El cansament i la indignació tornen a marcar el dia a dia dels usuaris de la línia R4 a Manresa. El servei continua sense normalitzar-se i els trajectes s'han de fer encara amb autobusos substitutoris, una situació que, segons els passatgers, comporta "greus afectacions" en els horaris. "A la feina entenen la situació, però ja comencen a estar cansats; algun dia em diran que m'espavili", lamenta la Maria, usuària habitual del servei, que denuncia que el problema s'arrossega des de fa anys. La sensació, diu, és d'incertesa permanent: "És un Jumanji total. Et fa por agafar la Renfe perquè no saps si arribaràs o si et deixaran tirat". Tot i això, admet que, almenys, el servei alternatiu funciona: "Arribes tard, però saps que arribes".

Cua per agafar l'autocar a Manresa Data de publicació: dilluns 02 de febrer del 2026, 08:54 Localització: Manresa Autor: Nia Escolà

Servei sota mínims

Aquest dilluns, Rodalies ha arrencat el servei amb serveis per carretera encara en onze línies. Només es recuperarà en tren el tram de Figueres Portbou. Davant d'aquesta situació, el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha defensat que "s'està garantint la mobilitat" dels usuaris encara que sigui combinant tren i autobús. Des de l'estació de Sants, ha reiterat diverses vegades que el que es va dir és que es garantiria aquesta mobilitat i que això s'està fent, mentre es treballa per recuperar "progressivament" més trams en tren.

De moment, però, l'R1, RG1, R3, R4, RL4, R7, R8, R13, R14, R15 i RT1 mantenen trams en tren i trams en autobús, mentre que l'R2 nord, l'R2 sud, l'R11, l'R16 i l'R17 sí presten tot el servei en tren.

