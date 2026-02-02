Sánchez acusa el PP de rebutjar la regularització de migrants per Vox
El president del Govern espanyol atribueix el canvi de posició dels populars a la pressió del partit ultra i surt en defensa del ministre de Transports, Óscar Puente, per l’accident d’Adamuz
Gisela Boada
"Quan Aznar va regularitzar mig milió de migrants el PP deia que España va bien, ¿ara no?". Amb aquesta pregunta, el president del Govern, Pedro Sánchez, va burxar en el que considera una "incoherència" dels populars pel seu rebuig de la regularització extraordinària de milers de migrants que resideixen a Espanya i que el seu Executiu ha aprovat aquesta setmana, amb un pacte amb Podem. "Van votar a favor de la presa en consideració de la llei [primer tràmit parlamentari] i ara, quan Vox diu que no, callen", va retreure, carregant contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que acusa d’haver canviat de posició per la pressió del partit ultra. "Si no volen escoltar al Govern, que escoltin a la patronal, als sindicats, a l’Església catòlica i al sentit comú d’un poble espanyol solidari que no oblida la seva memòria ni la seva història", va etzibar des de Terol en el míting central del PSOE de la campanya de les eleccions aragoneses de diumenge vinent.
Aquest és el segon cop que el també secretari general socialista acompanya la candidata, Pilar Alegría, exportaveu del Govern.
Segons l’última enquesta elaborada pel Gesop per a El Periódico de Aragón, el PP, amb l’actual president Jorge Azcón al capdavant, s’imposaria en els comicis, tot i que sense prou majoria per governar en solitari i depenent de Vox. La demoscòpia augura, a més, serioses dificultats per al PSOE per articular una majoria alternativa amb el bloc d’esquerres. Un escenari semblant al d’Extremadura, on les eleccions de desembre passat van atorgar la victòria a la popular María Guardiola, que ara negocia amb els de Santiago Abascal la seva possible entrada en el govern autonòmic a canvi dels vots necessaris per a la seva investidura.
En aquest context, i a compte que aquesta és la segona cita d’un cicle electoral autonòmic que s’allargarà tot el 2026, Sánchez va apel·lar a la vella consigna que votar els socialistes ha de servir per "frenar" els populars i els ultres, dues forces que considera "indistingibles". "Votar el PP significa posar Vox dins el govern d’Aragó", no va dubtar a advertir durant la seva intervenció.
Les "lliçons" del PP
El president va aprofitar l’episodi per criticar que l’oposició es mou entre "l’insult i la incoherència", però també la "inoperància", contraposant la gestió del seu Executiu davant l’accident mortal d’Adamuz amb l’actuació del PP a València davant la dana. Per això va demanar al PP que no doni "lliçons" sobre la manera d’actuar durant les emergències i molt menys Feijóo, líder de l’oposició. "El que va mentir dient que estava puntualment informat en temps real sobre la dana no donarà lliçons a un ministre com Puente, que ha estat a peu de canó donant la cara des del primer moment", va dir el cap de l’Executiu, tancant files amb una de les peces més importants del seu Govern.
Les seves paraules arriben després d’unes setmanes de retrets i peticions de cessament al ministre de Transports, Óscar Puente, per part dels populars arran de l’accident en què van morir 46 persones, una tragèdia que el PP ha utilitzat com a eix de la seva ofensiva parlamentària. Una de les crítiques més repetides a les files populars és que Sánchez no hagi acudit al Senador a retre comptes sobre la seva gestió com va fer Puente. El president del Govern va sol·licitar fer-ho al Congrés.
Per contraatacar el PP, Sánchez va convertir la baixada de l’atur per sota del 10% anunciada aquesta setmana com un dard als de Feijóo. "L’última vegada que vam tenir una taxa d’atur per sota del 10% governava també el PSOE i vam guanyar l’Eurocopa, aquest any també i estem a les portes del Mundial, i no dic res més", va fer broma. A aquest nivell es va arribar per última vegada el 2008, abans de la crisi immobiliària, una cosa que ha utilitzat com a baló d’oxigen a la seva legislatura, que es troba en un delicat moment, sense majoria parlamentària i amb el PSOE embolicat en casos de corrupció.
Les pensions
Però no només es va referir a les bones notícies, el cap de l’Executiu també va intentar treure rèdit de l’última derrota parlamentària, amb la caiguda de l’escut social, que el PP, Vox i Junts van rebutjar. Així va criticar els populars per no haver recolzat la revalorització de les pensions, una de les mesures que afecta directament una de les bosses de votants més disputades, la dels pensionistes.
El president va remarcar que l’oposició del Partit Popular al decret òmnibus no es deu a què inclogui altres mesures, sinó a la seva posició sobre la revalorització. "També ho van demostrar quan Rajoy va estar set anys en el Govern, durant quatre anys van congelar les pensions i durant tres les van revaloritzar conforme a l’IPC perquè els increments eren només del 0,25%", va deixar anar. I va rematar llançant una promesa: "Jo dic als jubilats que es revaloritzaran sí o sí, amb o sense el PP". Això sí, només ho podrà complir si aconsegueix atraure el partit de Carles Puigdemont.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- Dos esquiadors morts després de ser arrossegats per una allau al Pirineu aragonès
- L’avís de José Ramón López, assessor fiscal: “Aprèn a rescatar un pla de pensions o perdràs molts diners”
- Els Bombers rescaten una dona que feia raquetes a Peguera
- Ampli desplegament a Artés per una persona amb una navalla al mig del carrer
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso