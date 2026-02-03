Alegría es treu la cotilla de ministra de Sánchez
La candidata del PSOE a les eleccions d’Aragó de diumenge vinent allunya la seva imatge en el Govern per adoptar un perfil més "pròxim" i guanyar més identificació amb el territori sense dependències de Madrid.
Iván Gil
Des que Pilar Alegría va deixar precipitadament el Consell de Ministres després de la decisió de Jorge Azcón d’avançar les eleccions a Aragó, ha visitat un total de 80 municipis distribuïts a les tres províncies de la comunitat. Sempre amb la mateixa lògica d’escoltar i donar a conèixer el seu perfil més personal en el contacte directe, ja sigui amb veïns o en petites reunions de caràcter sectorial. Per a això ha prescindit dels mítings, limitant-se als tres obligats per la presència de Pedro Sánchez. El primer cap de setmana de campanya a Huelva, el segon a Terol i el tancament agendat divendres a Saragossa. Un disruptiu format que al seu equip han batejat com a "campanya de proximitat". "Molt de proximitat", remarquen.
L’objectiu d’aquesta campanya centrada en les converses amb cadires disposades en cercle, amb més preguntes enfocades a un diàleg fluid que a discursos per repetir consignes, no és cap altre que el de visibilitzar un perfil que poc o gens té a veure amb la de qui va ser veu del Govern de Pedro Sánchez. El juliol del 2021 va ser nomenada ministra d’educació i durant els dos últims anys va ser la portaveu del Govern. Abans ho havia sigut també del PSOE, en l’Executiva federal, cosa que dona compte de la confiança de Sánchez en la seva figura.
En el seu equip de campanya reconeixen que el grau de coneixement d’Alegría a Aragó no és baix, ja que abans de ministra va ser delegada del Govern en aquesta comunitat i prèviament es va enfrontar a Azcón en els comicis a l’Ajuntament de Saragossa –eleccions que va guanyar però que van portar Azcón a l’alcaldia de la capital per pactes–. Amb tot, sí que assenyalen el "però" que la imatge més recent d’ella sigui a través de la taula del Consell de Ministres, amb les seves habituals rodes de premsa dels dimarts.
Per això ara es pretén reforçar una imatge "més pròxima de la que transmetia". La d’una persona accessible, simpàtica i de poble, allunyada de la seva etiqueta en la política nacional dels últims anys. Fins i tot al cartell electoral ha prioritzat la seva imatge, davant les sigles, en les quals es plasma Per Aragó, pels teus drets i a la seva foto de perfil a les xarxes han optat pel blanc i negre.
Una manera de desprendre’s de la seva cotilla en el Govern com a ministra de Sánchez, començant també per evitar que la campanya es nacionalitzi el menys possible. La presentació del nou model de finançament autonòmic i l’accident ferroviari d’Adamuz (Còrdova) no l’hi estan posant fàcil.
De l’aposta de Sánchez per les ministres candidates, una estratègia que se seguirà en les pròximes eleccions a la Junta d’Andalusia amb la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, com a cap de llista del PSOE, Alegría ha transitat cap a una estratègia pròpia. Llimant dubtes de paracaigudisme i fixant la seva identificació no amb el Consell de Ministres, sinó amb el territori, apartant-se de qualsevol qüestionament d’estar teledirigida des de Madrid. No en va, Alegría sol respondre a Jorge Azcón amb la seva mateixa moneda, a l’acusar-lo de seguir les ordres "del seu cap [Alberto Núñez] Feijóo". El mateix fet de la decisió d’avançar les eleccions, seguint l’estela d’Extremadura, s’explica per a Alegría pel fet que "Feijóo li ha dit a Azcón el que ha de fer".
Frenar la tendència a la baixa
L’intent de potenciar un perfil allunyat de la seva imatge associada al Govern fins i tot es visibilitza en l’aspecte estètic. Més texans i roba de carrer i menys vestits de jaqueta. En aquests últims dies de campanya per a les eleccions de diumenge vinent, Alegría se centrarà a visitar barris de la capital, seguint la mateixa lògica dels formats de proximitat, a més de localitats on més dificultats estan constatant els socialistes per penetrar en vot, com Calataiud o Alcanyís.
En el PSOE confien a frenar la tendència a la baixa i acostar-se a la barrera marcada per Javier Lambán en les últimes autonòmiques. Llavors, es van quedar en un terra de 23 escons i les enquestes ara encara els situen lluny d’aquesta marca. Segons els seus trackings interns, han anat recuperant suports i esperen una embranzida en la recta final de campanya, lluitant contra la desmobilització i des de la perspectiva que un de cada cinc votants progressistes no solen activar-se fins a la setmana prèvia a les eleccions.
