Cerdán nega haver explicat a Sánchez les seves reunions amb Leire Díez
El TS remet a l’Audiència la investigació contra l’excàrrec socialista, Ábalos i Koldo
Tono Calleja Flórez
L’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán va negar ahir davant el titular del Jutjat d’Instrucció número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, que investiga l’exmilitant del PSOE Leire Díez, haver informat el president del Govern, Pedro Sánchez, de les seves dues reunions amb l’exmilitant del PSOE i va revelar que va parlar amb ella després de sortir de presó, segons informen fonts del cas a aquesta redacció.
En concret, va relatar que va ser la periodista Patricia López, recentment finada, la que li va presentar a Leire Díez i a l’empresari Javier Pérez Dolset a la seu del partit al madrileny carrer de Ferraz l’abril del 2024. En la reunió van dir als càrrecs del PSOE que feia anys que estudiaven diferents casos de corrupció i que per això tenien en el seu poder àudios del comissari José Manuel Villarejo.
D’altra banda, l’instructor del cas Koldo en el Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, va declarar ahir que ja no és competent per continuar investigant la peça separada en la qual indaga sobre l’adjudicació presumptament irregular d’obra pública a canvi de comissions i donacions per part del ja exdiputat José Luis Ábalos, del que va ser el seu assessor a Transports Koldo García i el també exparlamentari i ex número 3 del PSOE Santos Cerdán. La investigació que afecta també el comissionista Víctor de Aldama i vuit persones més passarà ara a ser responsabilitat del jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno, al no existir ja cap investigat que tingui la condició d’aforat davant l’alt tribunal.
