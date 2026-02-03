Caos ferroviari
La Generalitat exigeix més cessaments a Adif i demana al Govern central que solucioni ja la crisi a Rodalies: «El servei és lamentable»
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, demana al secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, que s’instal·li «permanentment» a Catalunya fins que es resolgui el funcionament dels trens
L’Executiu admet que, si el caos als trens s’allarga, haurà de prorrogar la gratuïtat dels abonaments
Sara González
Rodalies continua sent un maldecap a Catalunya. El caos dels trens continua posant en qüestió la mobilitat dues setmanes després de l’accident de Gelida, un escenari que ha portat el Govern a apujar els decibels de la seva exigència al Govern de Pedro Sánchez i a demanar més cessaments a Adif. «La situació s’ha de resoldre, no es pot permetre durant més temps. El servei és lamentable, pitjor del que ens havíem imaginat», ha etzibat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha revelat que ha reclamat al secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, que s’instal·li «permanentment a Catalunya» fins que es resolgui la crisi per garantir «una veu única» que garanteixi la coordinació entre Renfe i Adif.
A la Generalitat l’ha indignat que fa una setmana anunciés que dilluns d’aquesta setmana es recuperaria «la normalitat» a Rodalies i que això no hagi passat, perquè Adif continua actuant en una desena de punts que s’estan cobrint amb un servei alternatiu per carretera fins que se’n garanteixi la seguretat. És per això que l’Executiu ha decidit clavar un altre cop sobre la taula després que la setmana passada forcés dos cessaments a Adif i Renfe. «Vam donar un vot de confiança a Adif, Renfe i el Ministeri de Transports», ha admès Paneque, donant a entendre que aquesta «confiança» s’ha esquerdat. La consellera ha traslladat que la situació és insostenible per als viatgers i que cal «estabilitzar» –ha evitat el concepte «normalitzar»– la xarxa ferroviària.
Santano, «sense data de tornada»
Fonts del Ministeri de Transports confirmen que Santano tornarà a instal·lar-se des d’aquest dimarts a Barcelona «sense data concreta» de tornada a Madrid per «garantir la recuperació del servei com més aviat millor». La seva missió, asseguren des del Govern central, és «facilitar la interlocució directa» amb la Generalitat, cosa que deixa al descobert la falta de coordinació entre els diferents actors que tenen a les seves mans el restabliment del servei ferroviari.
Fonts socialistes estatals, com va explicar EL PERIÓDICO, es refereixen ja a «conflicte» entre el ministeri d’Óscar Puente amb l’Executiu català pel perjudicat servei de Rodalies. A més de tornar a assenyalar la desinversió estructural, Paneque ha denunciat la «falta de manteniment preventiu flagrant», cosa que posa en el focus el Ministeri de Transports.
De fet, la consellera ha tornat a demanar que s’assumeixin més «responsabilitats» a Adif per les dues noves caigudes del centre de control que aquest matí a primera hora han tornat a paralitzar els trens a Catalunya. «Volem saber la responsabilitat del proveïdor i dels operadors del centre de control», ha advertit després que la setmana passada es donés per resolta la fallada del sistema. També es continuen tramitant els expedients oberts tant a Renfe com a Adif pel caos de les últimes dues setmanes.
