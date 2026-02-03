Els dos agents de fronteres que van matar Pretti són llatins
La web ‘ProPublica’ publica els noms dels dos policies de l’incident de Minneapolis
Idoya Noain
Jesús Jess Ochoa, de 43 anys, i Raymundo Gutiérrez, de 35. Aquests són els noms dels dos agents federals de fronteres, tots dos d’origen hispà, que el 13 de gener passat van matar a trets als carrers de Minneapolis l’infermer nord-americà Alex Pretti quan aquest participava en protestes per les operacions contra els immigrants llançades a la ciutat per Donald Trump.
La identificació dels dos agents d’origen llatí, tots dos del sud de Texas i que han sigut apartats de la feina, però en una baixa administrativa aparentment rutinària que no implica suspensió de sou ni d’ocupació, no la va facilitar el Govern, sinó ProPublica, un lloc web de periodisme d’investigació sense ànim de lucre.
"El Departament de Justícia ha dit que investiga l’incident però els noms dels agents no s’han compartit amb el Congrés ni amb agències de la llei estatals i locals", va raonar ProPublica, que va opinar que aquest secret "priva els ciutadans de l’eina més fonamental per a la rendició de comptes".
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
- La víctima de l'accident mortal d'Artesa de Segre era un veí de Viladecans de 38 anys
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata