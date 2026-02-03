Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Autopista Terrassa-ManresaRecerca a MoiàCrim d'OlesaTrasplantament de caraRodaliesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Els dos agents de fronteres que van matar Pretti són llatins

La web ‘ProPublica’ publica els noms dels dos policies de l’incident de Minneapolis

Els dos agents de fronteres que van matar Pretti són llatins

Els dos agents de fronteres que van matar Pretti són llatins / Gent Shkullaku / ZUMA vía Europa Press

Idoya Noain

Nova York

Jesús Jess Ochoa, de 43 anys, i Raymundo Gutiérrez, de 35. Aquests són els noms dels dos agents federals de fronteres, tots dos d’origen hispà, que el 13 de gener passat van matar a trets als carrers de Minneapolis l’infermer nord-americà Alex Pretti quan aquest participava en protestes per les operacions contra els immigrants llançades a la ciutat per Donald Trump.

La identificació dels dos agents d’origen llatí, tots dos del sud de Texas i que han sigut apartats de la feina, però en una baixa administrativa aparentment rutinària que no implica suspensió de sou ni d’ocupació, no la va facilitar el Govern, sinó ProPublica, un lloc web de periodisme d’investigació sense ànim de lucre.

Notícies relacionades

"El Departament de Justícia ha dit que investiga l’incident però els noms dels agents no s’han compartit amb el Congrés ni amb agències de la llei estatals i locals", va raonar ProPublica, que va opinar que aquest secret "priva els ciutadans de l’eina més fonamental per a la rendició de comptes".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
  2. Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
  3. La víctima de l'accident mortal d'Artesa de Segre era un veí de Viladecans de 38 anys
  4. Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
  5. Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà
  6. Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
  7. El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
  8. Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata

El PP insta la Generalitat a acabar amb els barracons a l’Institut Guillem de Berguedà de Berga i a concretar la reforma del pati

El PP insta la Generalitat a acabar amb els barracons a l’Institut Guillem de Berguedà de Berga i a concretar la reforma del pati

Una incidència al centre de control d'Adif obliga a suspendre la circulació de Rodalies dos cops aquest matí

Una incidència al centre de control d'Adif obliga a suspendre la circulació de Rodalies dos cops aquest matí

La Catalunya central, bastió del català: és el segon territori amb més parlants habituals de la llengua

La Catalunya central, bastió del català: és el segon territori amb més parlants habituals de la llengua

Carnaval al Solsonès: primer tast a Torà amb la Festa del Brut i la Bruta

Carnaval al Solsonès: primer tast a Torà amb la Festa del Brut i la Bruta

Manresa viu un gener excepcional sota el paraigua: aquestes són les xifres dels últims 70 anys

Manresa viu un gener excepcional sota el paraigua: aquestes són les xifres dels últims 70 anys

Les revisions allarguen les tasques d’Adif i retarden la normalitat a Rodalies

Les revisions allarguen les tasques d’Adif i retarden la normalitat a Rodalies

Renfe, Iryo i Ouigo cancel·len l’alta velocitat nocturna a petició d’Adif

Renfe, Iryo i Ouigo cancel·len l’alta velocitat nocturna a petició d’Adif

La NASA es prepara per tornar a la Lluna després de 54 anys d’absència

La NASA es prepara per tornar a la Lluna després de 54 anys d’absència
Tracking Pixel Contents