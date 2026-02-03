Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Fontana di Trevi s’envolta de tanques

El primer dia de la instauració del pagament de dos euros a l’icònic monument, molts turistes accepten abonar la taxa imposada per l’Ajuntament de Roma per evitar la massificació.

Primer dia de venda d’entrades a la Fontana di Trevi, ahir a Roma. | ALESSANDRO DI MEO / EFE

Irene Savio

Roma

La Fontana di Trevi es va despertar ahir amb més tanques i menys turistes. La raó és una mesura que feia més d’un any que es rumiava i que es va anunciar fa poc més d’un mes: des d’ahir, tots els turistes que vulguin accedir a la fossa de la cèlebre font i tirar des d’allí una moneda han de pagar una entrada de dos euros.

Per això, ara al perímetre superior es veuen les noves tanques, per les quals els turistes s’han d’encaminar, seguint un recorregut preparat, per al seu accés privilegiat. Un codi QR i un aparell que el llegeix s’han convertit en els artefactes que permeten apreciar un dels monuments més icònics de Roma, una joia del barroc dissenyada per l’arquitecte romà Nicola Salvi i completada per Giuseppe Pannini, en el segle XVIII.

Amb tot, la novetat, que al principi només havia aconseguit queixes, una cosa molt típica a Roma, no ha sigut mal rebuda per la ciutadania, almenys la que ahir es va acostar al lloc per observar el que passava. Així ho va resumir a aquest diari Claudio Cipollini, vicepresident de l’associació Per Roma: "Em sembla una mesura sens dubte útil perquè ens permet filtrar els turistes, que són moltíssims, i el seu pas corre el risc de fer danyar els nombrosos monuments de la ciutat".

En una ciutat on abunden les incomoditats, sobretot per als locals, Cipollini també emfatitzava que del pagament se n’hagin exclòs els residents a Roma. Això, sí, explica, en "aquest centre històric que té mil·lennis d’antiguitat, són necessàries més intervencions per aconseguir un equilibri i afavorir la tornada dels seus residents".

Els turistes, per la seva banda, tampoc s’ho van prendre gaire malament. Quan se’ls preguntava al respecte, la majoria va acceptar el discurs de l’Ajuntament. Agutina Sartoni, una argentina de 26 anys, n’era una. "Tot es desgasta, i per això em sembla una bona manera de preservar l’espai, el monument, cuidar l’arquitectura, i que puguem continuar gaudint d’aquest bonic lloc", va argumentar.

D’altres van opinar de manera similar. "Em sembla un mal necessari. Ara, a veure com funciona a l’estiu quan hi haurà molta més gent", va raonar Jesús Arturo Romero, veneçolà establert als EUA i de passada per Roma. "També em sembla bé que els que no poden o no volen pagar tinguin un espai fora per fer-ho", va afegir.

