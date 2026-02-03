González Amador exigeix que García Ortiz pagui el cost del seu advocat
La parella d’Ayuso rebutja que es pugui anul·lar la condemna de l’ex fiscal general i insisteix en la seva "interessada passivitat" en la filtració
Cristina Gallardo
L’empresari Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, s’oposa a la nul·litat de la condemna imposada pel Tribunal Suprem a l’ex fiscal general de l’Estat Álvaro García Ortiz i li reclama el pagament dels honoraris que li va costar el seu advocat, que ascendeixen a 64.778 euros, segons la documentació a la qual ha tingut accés EL PERIÓDICO. En l’escrit, el lletrat que exerceix en nom seu l’acusació, Gabriel Rodríguez Ramos, argumenta que no s’ha produït vulneració de drets que justifiqui la nul·litat de la condemna. La petició d’anul·lació és una qüestió merament formal, ja que sense intentar aquest pas García Ortiz no pot presentar recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional, que és la instància en la qual diposita la seva confiança per aconseguir revertir el criteri de l’alt tribunal.
Entre altres arguments, l’acusació exposa la "indiferència institucional" de la fiscalia a càrrec de García Ortiz davant la difusió pública dels dos correus electrònics que expressaven l’inici d’un tràmit de conformitat per part de l’empresari i el fiscal amb qui mirava de tancar el procediment de frau que s’havia obert contra ell. "Només és comprensible a partir de la interessada passivitat de qui encarnava llavors el cap jeràrquic del ministeri fiscal", assenyala.
Un element que justifica els gairebé 65.000 euros reclamats té a veure amb el fet que el procediment s’hagi substanciat "amb presència contínua en els mitjans de comunicació" i hagi tingut "usos polítics".
