El Govern i els Comuns aborden avui les primeres multes per la llei d’habitatge
Sara González
La crisi de Rodalies continua cuejant, però el Govern no vol demorar de nou –seria ja la tercera vegada– l’inici de la negociació dels pressupostos. L’objectiu d’aprovar-los al Parlament en el primer trimestre de l’any es manté, malgrat que el calendari és ja ajustat. És per això que, tot i que els trens no han tornat encara a la "normalitat" promesa, la consellera d’Economia, Alícia Romero, es reuneix avui amb els Comuns per fer balanç de tots els acords assolits fins al moment i aconseguir les condicions per obrir una vegada per totes la carpeta dels comptes. A sobre de la taula hi haurà si s’imposen ja les primeres multes per incompliment de la llei d’habitatge que, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, es derivaran d’expedients que ha tramitat l’Agència de Consum.
Aquestes amonestacions per saltar-se els límits dels lloguers arribaran, en tot cas, un any després que entrés en vigor el règim sancionador pactat amb el grup de Jéssica Albiach. Fa mesos que els Comuns insisteixen que la seva aplicació és un requisit imprescindible per asseure’s a parlar dels números per al 2026. Des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’estan tramitant una trentena d’expedients a propietaris que incompleixen els preus fixats, alhora que Consum n’ha incoat 35 més.
Seguretat jurídica
Albiach espera poder sortir de la reunió lluint que s’han "comunicat" a infractors aquestes primeres multes, que en el seu partit recalquen que estan sent com arrencar un queixal al Govern. L’Executiu, al seu torn, sempre ha defensat que calia garantir la "seguretat jurídica" per minimitzar el risc que aquestes sancions puguin ser revocades, per la qual cosa avui hauran d’aclarir si ja s’ha completat aquest recorregut.
