L’amistat del pedòfil amb Mette-Marit sacseja la casa reial noruega
El nom de la princesa apareix unes 1.000 vegades als papers del pederasta, amb qui es va relacionar entre el 2011 i el 2014
Gemma Casadevall
No deixa de ser paradoxal que Donald Trump i Noruega comparteixin un problema: Jeffrey Epstein. El país nòrdic, a qui el president acusa de negar-li el Nobel de la pau, assisteix a una crisi sense precedents de la seva monarquia derivada dels vincles existents entre la princesa Mette-Marit amb el pederasta i multimilionari nord-americà, que va morir el 2019. Entre els tres milions de documents ara desclassificats se cita unes 1.000 vegades la dona de Haakon, hereu del rei Harald. Mette-Marit i el seu amic es van creuar desenes de correus que van del flirteig a les confidències entre dues ànimes aparentment bessones. Va ser en un passat no tan remot, quan Epstein ja havia sigut jutjat i condemnat per prostitució d’una menor.
Aquestes revelacions sacsegen Oslo en una setmana que es perfilava ja terrible per a la princesa. Mesos després de la detenció, s’obre avui el judici per quasi 40 càrrecs que van de violació a agressions físiques i tràfic de drogues contra el seu fill gran, Marius Borg Hoiby, de 29 anys. A l’expedient policial de l’acusat s’hi ha sumat a última hora una altra agressió corporal, amenaces amb ganivet i trencament d’una ordre d’allunyament. El fill de Mette-Marit va ser arrestat diumenge a la nit. El jutge ha ordenat quatre setmanes de presó preventiva per al detingut, que abans havia admès problemes amb les drogues i l’alcohol, a més de trastorns psíquics.
El nou aldarull de Borg Hoiby agreuja el cúmul d’escàndols en el qual ha quedat enredada la casa reial noruega a través de la dona de Haakon. Els vincles passats de Mette Marit amb Epstein es coneixien. De fet, la princesa va demanar ja perdó el 2019 per la seva falta de criteri a l’hora d’elegir amistats. Dissabte va tornar a fer-ho, mentre la premsa nòrdica filtrava nous continguts enutjosos, inclosos els comentaris de Mette-Marit a Epstein recomanant-li París com a capital idònia per a l’adulteri o brindant-li consells sobre amors amb dones noruegues.
No és Mette-Marit l’única figura de la vida pública noruega compromesa per les seves relacions amb Epstein. De l’ex primer ministre del país i expresident del Comitè Nobel de la Pau, Thorbjørn Jagland, n’ha sortit a col·lació una conversa sobre dones a Albània. El primer ministre noruec, el laborista Jonas Gahr Store, ha apressat la princesa i el polític a aclarir aquests fets.
Les confidències entre la princesa i Epstein, que va aparèixer mort a la seva cel·la mentre esperava sentència per delictes sexuals contra menors, arrenquen el 2011 i es prolonguen fins al 2014.
