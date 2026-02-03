El pas de Rafah entre Egipte i Gaza reobre després de 18 mesos
Almenys 1.268 persones han mort a la Franja després de la clausura del pas el maig del 2024 en espera d’un trasllat mèdic
Andrea López-Tomàs
Una porta s’obre per a Gaza. Després de més d’un any i mig tancat, el pas fronterer de Rafah, l’únic accés dels gazians al món, va tornar ahir a reobrir. El pas situat entre la Franja i Egipte havia de posar-se en marxa durant la primera fase de l’alto el foc propiciat pel pla de pau del president nord-americà, Donald Trump. Gairebé tres mesos després de l’entrada en vigor de la treva, una cinquantena de palestins al dia podran tornar a la seva terra després de rebre l’aprovació de les autoritats egípcies i israelianes. Al seu torn, 150 palestins, la majoria malalts i ferits, abandonaran l’enclavament cada dia pel pas de Rafah, que estarà obert només sis hores al dia.
A les 7.30 hores locals, els primers gazians van arribar a la zona internacional de la frontera, tal com van mostrar les imatges del canal televisiu egipci Al Qahera News i va confirmar un funcionari de seguretat israeliana als mitjans nacionals. De moment, es desconeix si algú ha entrat a Gaza, ja que els residents de l’enclavament han de passar per un llarg procés burocràtic tant amb Israel com amb Egipte per poder retornar. Tel-Aviv està supervisant de manera remota la sortida dels gazians a Egipte. El mitjà The Times of Israel descriu una sala de control, des de la qual oficials israelians, mitjançant software de reconeixement facial, verificaran que els que surtin de la Franja estiguin en la llista de noms aprovats i obriran una porta per permetre’ls el pas.
Controls
En canvi, el monitoratge de l’entrada a Gaza des de territori egipci inclou un control de seguretat israelià físic. Després de creuar el pas de Rafah, els palestins arribaran a un punt de control de l’Exèrcit i, una vegada aprovada la seva entrada, podran continuar cap a les zones de Gaza sota control de Hamàs. A la zona del pas de Rafah, hi ha desplegats representants de l’Autoritat Palestina i observadors de la Unió Europea. Diumenge passat va tenir lloc una jornada de comprovacions i proves de sistemes al pas. Només vianants palestins de Gaza i els que van abandonar l’enclavament durant la guerra hi poden tornar a accedir. Ni els camions amb ajuda humanitària ni els periodistes estrangers han rebut permís per entrar-hi.
Ahir al matí, més d’una seixantena d’ambulàncies es van congregar a la porta del pas per transportar els ferits als diferents hospitals egipcis situats al nord de la península del Sinaí, els més pròxims al pas. Aquest procés "comença rebent els ferits en un lloc a l’encreuament on són diagnosticats per un equip mèdic egipci abans de decidir el seu trasllat a un hospital", va informar el canal Al Qahera News. La urgència és evident, ja que l’ofensiva militar israeliana no només ha matat més de 71.400 palestins, sinó que n’ha ferit 171.483 més, alguns de gravetat i necessitats d’atenció mèdica urgent a l’estranger. A aquesta xifra de ferits s’hi afegeixen els milers de malalts que fa més de dos anys que no reben tractament mèdic.
Les autoritats sanitàries a Gaza han denunciat que 1.268 persones han mort a Gaza en espera d’un trasllat mèdic quan Rafah estava tancada. Al seu torn, el personal mèdic ha advertit que aquesta xifra augmentarà llevat que es permeti a més palestins abandonar l’enclavament de manera immediata. Almenys el 50% dels pacients amb insuficiència renal a la Franja han mort com a resultat del setge israelià, segons va denunciar el doctor Mohammed Abu Salmiya, director del complex mèdic Al-Shifa, a l’agència de notícies de Qatar. A més, el 70% dels productes farmacèutics i mèdics necessaris per al seu tractament no estan disponibles a Gaza.
