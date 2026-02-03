El Regne Unit investigarà els vincles entre el seu exambaixador als EUA i Epstein
El laborista Peter Mandelson abandona el partit després de conèixer-se que va cobrar presumptament fins a 75.000 dòlars del multimilionari nord-americà entre 2003 i 2004, quan era diputat
Lucas Font
El degoteig de noves informacions sobre la relació entre Jeffrey Epstein i Peter Mandelson, ambaixador del Regne Unit a Washington fins al setembre, està provocant un terratrèmol polític al Regne Unit. El primer ministre, Keir Starmer, va ordenar ahir al secretari del Gabinet –el funcionari públic de més alt rang del país– que investigui els contactes mantinguts entre Mandelson i Epstein durant l’etapa del primer com a ministre en els governs laboristes de Tony Blair i de Gordon Brown després de conèixer-se que va compartir informació sensible amb el multimilionari i pedòfil nord-americà. Mandelson va renunciar ahir a la militància del Partit Laborista després de sortir a la llum noves connexions amb Epstein, mort a la seva cel·la el 2019 mentre esperava ser jutjat per tràfic sexual de menors. Mandelson va ser cessat del seu càrrec d’ambaixador pels seus vincles amb Epstein, però les últimes revelacions el van obligar a trencar definitivament la seva relació amb la formació.
Segons els documents publicats pel Departament de Justícia dels EUA, Mandelson va informar Epstein d’alguns dels plans del Govern de Gordon Brown, aprofitant el seu càrrec com a ministre de Comerç. Concretament, va compartir amb ell un correu electrònic en el qual Nick Butler, aleshores assessor especial de Brown, recomanava vendre actius de l’Estat que estaven valorats en prop de 20.000 milions de lliures esterlines per reduir el deute públic i per evitar apujar nous impostos. Era l’any 2009 i els governs de mig món estaven buscant la manera d’esmorteir l’impacte de la crisi.
L’enviament d’aquesta informació privilegiada va poder afavorir Epstein i els seus contactes en el sector financer, inclosos alts càrrecs del banc JPMorgan, els quals podien veure una oportunitat de negoci en la venda d’actius per part del Govern britànic. En un altre intercanvi de correus, el mateix Mandelson va recomanar a Epstein que el llavors director executiu del banc nord-americà, Jamie Dimon, "amenacés lleugerament" el ministre d’Economia britànic, Alistair Darling, perquè fes marxa enrere en els seus plans d’aplicar un impost especial a les bonificacions dels banquers.
Un dels objectius de la investigació anunciada és esbrinar fins a quin punt els suposats pagaments de fins a 75.000 dòlars que Epstein va fer a Mandelson entre els anys 2003 i el 2004 estan relacionats amb l’enviament, en els anys posteriors, d’informació privilegiada sobre el Govern britànic. Però diversos membres del Parlament i ex alts càrrecs polítics, inclòs el mateix Gordon Brown, creuen insuficient la mesura i reclamen una investigació més exhaustiva.
A més de les crides a aclarir els detalls de la relació entre Epstein i Mandelson, els principals líders polítics britànics van reclamar al Govern que expulsi l’exambaixador de la Cambra dels Lords, de la qual forma part malgrat estar en excedència. L’Executiu va assenyalar que per fer fora Mandelson, així com per retirar-li el títol de Lord, és necessari iniciar un tràmit legislatiu específic al Parlament, una cosa que es presenta complexa. Com a alternativa, Downing Street va demanar a la Cambra dels Lords que modifiqui els seus processos disciplinaris per poder destituir els membres "que hagin desacreditat" la institució.
