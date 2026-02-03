Segons Feijóo: "Cap Administració va estar al nivell exigible en la dana"
El president del PP afirma, sobre Mazón, que "el més honest" va ser que dimitís
Miguel Ángel Rodríguez
Alberto Núñez Feijóo va arribar ahir a la comissió d’investigació sobre la dana al Congrés disposat a afrontar la seva compareixença com la seva primera "sessió de control" al Govern. Així, el líder dels populars, citat per donar explicacions sobre els seus contactes amb l’expresident de la Generalitat Carlos Mazón el 28 d’octubre del 2024, va aprofitar per carregar contra la gestió del Govern central, sobre el qual va col·locar tota la responsabilitat, i contra la Conferència Hidrogràfica del Xúquer (CHX). Va defensar que ell va complir el seu "deure" i que tornaria a actuar de la mateixa manera. Això sí, va dir que "cap de les administracions responsables va estar al nivell exigible". Tampoc la Generalitat Valenciana de Mazón, tot i que va donar un cop de mà a l’expresident, per la seva dimissió: "Quan la gent no et dona la raó, el més honest és anar-te’n".
En una compareixença d’alta tensió, amb contínues interrupcions i crides a tornar a l’ordre, el líder dels populars va denunciar que la dana, que va segar la vida de 229 persones, va ser una "emergència nacional de llibre" i va acusar l’Executiu de Sánchez d’"inhibir-se de les seves responsabilitats". En aquest sentit, va justificar que era el president del Govern el que tenia les competències per elevar la catàstrofe a emergència nacional i que no ho va fer.
Davant aquesta afirmació, Feijóo va ser preguntat diverses vegades sobre per què no va recomanar a Mazón que fes la petició d’elevar el nivell d’emergència. Va respondre que ell "no" tenia "cap autoritat" sobre les decisions que pogués prendre Mazón. "Ni jo ni ningú –va dir–. Hauria de preguntar a un altre líder polític per què no va exercir aquesta responsabilitat", va continuar en aquesta crítica a Sánchez per no haver exercit les competències que li atorga la llei del sistema nacional de protecció civil.
Els missatges de WhatsApp
Gran part de la seva compareixença va girar entorn de la trentena de missatges que es va creuar amb Mazón i, en concret, sobre un en el qual li demana que "lideri informativament", com va fer amb l’incendi d’un edifici el febrer del 2024. Referent a això, el líder del PP va reivindicar que ell va actuar correctament quan va demanar a Mazón que "donés informació a la gent per intentar ordenar i intentar liderar, en la mesura possible, aquesta emergència", i va negar que la seva intenció fos controlar el relat públic. "He complert, crec, el deure que em correspon", va indicar.
Feijóo va qüestionar el motiu de la seva presència en la comissió quan no hi ha acudit cap membre del Govern: "¿Potser soc aquí perquè m’he posat en contacte a les 19.59 amb el president de la Generalitat, a les 20.01 amb el president de la Junta de Castella-la Manxa i a les 20.31 amb el president de la Junta d’Andalusia amb missatges similars per intentar ajudar o per intentar saber?".
Després d’aquesta defensa de la seva gestió, i en un intent de deslliurar Mazón de tota responsabilitat, va assenyalar la Confederació Hidrogràfica del Xúquer com la "màxima responsable" de la tragèdia per la seva "falta d’informació adequada i puntual" sobre la riuada i per no estar "ni en el Cecopi ni donar informació al Cecopi". A més, va apuntar que ell va entregar tots els missatges que va intercanviar amb Mazón aquell dia i que creu que el president del Govern hauria de fer el mateix amb els contactes que va mantenir amb la CHX i amb la resta de membres del Govern i amb la delegada del Govern en la Generalitat Valenciana, Pilar Bernabé. "El senyor Mazón es va preocupar molt més que els membres del Govern d’Espanya", va recalcar.
