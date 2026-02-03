Veneçuela, un mes sense Maduro
Després de l’operació militar del 3 de gener, el país sud-americà està sota la controvertida tutela dels EUA, amb nova gestió petrolera i amnistia general, però afrontant un futur incert.
Abel Gilbert
"Segrest", en diuen uns. D’altres parlen de "captura" o "extracció". La disputa semàntica és un punt lateral. Els fets del 3 de gener que van desembocar en l’escapçament de Nicolás Maduro i el seu immediat trasllat als Estats Units deixen alhora dues comprovacions irrefutables: Donald Trump va esfondrar els dèbils fonaments de les normatives internacionals que regeixen els conflictes entre estats. Però, el més important té a veure amb el que va deixar l’acció consumada, més enllà de les protestes de la Xina, Rússia, el Brasil i altres països: Veneçuela ja no és la mateixa que fa un mes enrere. Tot i que el futur sigui incert i la "transició" encara es mostri nebulosa, el procés polític iniciat el 1999 amb Hugo Chávez, continuat el 2013 pel seu controvertit marmessor, ha tingut una interrupció tan dramàtica com anunciada.
"Veneçuela, han arribat els gringos". La frase es va tornar viral la matinada del 3 de gener, segons el portal Efecte cocuyo. Maduro alguna vegada va imaginar concentracions ciutadanes al voltant de les casernes per ocupar un lloc en la resistència. Les aglomeracions van tenir lloc en supermercats, farmàcies i estacions de serveis. Els ciutadans corrents van buscar provisions, combustible i medicines davant la por del desproveïment.
Avís davant tot desacatament
A partir de l’hora zero Trump es va permetre donar consistència a la seva actualització de la doctrina Monroe, anomenat per ell "El senyor Roe", per autocelebrar-se. Va parlar com si fos el veritable administrador del país sud-americà. Es va presentar com el "garant" de la "presidenta encarregada". La va encomiar per la seva sigil·losa diligència sense oblidar-se de brandar l’espasa de l’amenaça d’una nova incursió davant qualsevol desacatament. Es va oblidar del narcotràfic i el dèficit democràtic de Veneçuela. Va parlar del que faria amb el cru i de com la renda petrolera veneçolana redundaria en compres de productes nord-americans.
El secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, es va presentar com el dissenyador del full de ruta de la Veneçuela post Maduro. L’obertura econòmica al capital estranger, preferentment dels EUA, la llibertat dels presos polítics i, quan es donin les condicions, una institucionalitat diferent després de comicis lliures. "L’objectiu final és que tinguem una Veneçuela amiga, estable, pròspera i democràtica". Rubio exerceix d’arquitecte. L’oposició, escolta, assenteix o calla. Però no participa. Trump ha passat de desqualificar María Corina Machado a prometre-li algun rol en un demà indefinit després que pagués la seva gratitud amb la medalla del premi Nobel de la pau. Els sectors moderats són tot just espectadors d’una festa a què tampoc estan convidats. Delcy Rodríguez, mentrestant, es desdobla entre l’estadista provisional que no deixa d’exhibir les ferides nacionals i proclamar la seva afecció als ideals d’origen, i, alhora, una mandatària contingent que, per ara, respon en els fets a les exigències de Washington. La "presidenta encarregada" ha acceptat un acord petroler amb els EUA, ha reformat la llei d’hidrocarburs, que augmenta la taxa de guany dels futurs inversors. Ha modernitzat el seu gabinet de ministres, ha renovat part de la cúpula militar i ha proposat una amnistia general per als dissidents des de 1999. Les excarceracions continuen sent notícia diària. També va ser notícia rutilant l’aterratge de Laura Dogu, l’encarregada d’obrir l’ambaixada dels EUA després de set anys.
El Govern provisional només es manté per "raons d’estabilitat", opina Elías Jaua, exvicepresident veneçolà. Segons ell, "ha de garantir la necessitat molt urgent d’energia" per als Estats Units. Rodríguez, doncs, està condicionada. Ha de treballar "segons les directrius de la potència ocupant". El reconegut periodista televisiu Vladímir Villegas hicoincideix: "La capacitat del Govern de prendre decisions autònomes en aquest context és molt limitada". "Els actors que queden al capdavant no garanteixen una veritable transició democràtica, ja que la seva naturalesa és aferrar-se al poder," va dir la promotora d’Idees per la Democràcia, Griselda Colina.
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
- La víctima de l'accident mortal d'Artesa de Segre era un veí de Viladecans de 38 anys
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata