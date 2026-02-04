Romero inicia un ‘tour’ per Catalunya per defensar el nou model de finançament

Finances públiques
Quim Bertomeu
La consellera d’Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, començarà aquest dijous un ‘tour’ per Catalunya per defensar les bondats del nou model de finançament. Seran trobades amb els representants institucionals i agents econòmics i socials de cada zona amb l’objectiu d’explicar «els principals eixos de la proposta» sobre el nou model que han pactat el Govern, la Generalitat i ERC.
Romero començarà a Manresa, a la Fundació Althaia, on acudirà acompanyada pel secretari de Governs Locals, Xavier Amor, i la delegada territorial del Govern a la Catalunya Central, Èlia Tortolero. Divendres serà a Girona, a la seu de la delegació del Govern en aquesta ciutat, i anirà acompanyada pel delegat, Xavier Guitart. Les trobades començaran amb una exposició inicial de la consellera oberta a tothom, i la resta de la sessió serà a porta tancada.
«És important que tothom conegui el model de finançament i els seus elements positius: és un model més transparent, més igualitari i que compleix amb el principi d’ordinalitat», ha explicat en declaracions a TV3. Ara ha arribat el moment, segons la consellera, d’explicar el model de «primera mà» als alcaldes i als principals actors de la societat civil.
El nou model de finançament és, ara per ara, un acord a tres bandes entre el Govern, la Generalitat i ERC sobre el qual encara pesen moltes incògnites. La primera, quan es portarà al Congrés en forma de llei perquè comenci el seu recorregut parlamentari. La segona, i encara més important, si aconseguirà els vots per tirar endavant i aprovar-se de manera definitiva. Ara per ara no els té i la llista d’opositors és llarga, començant pel PP i Vox i seguint per Junts.
Amb aquest ‘tour’ que començarà a Manresa, Romero busca crear un clima favorable a la proposta perquè a poc a poc sigui defensada per una majoria de catalans. És important forjar un consens ampli per després poder anar sumant adeptes d’altres partits al Congrés.
Sense pressupostos
La consellera es llança a buscar suports pel finançament en el moment més delicat del Govern des que va començar el seu mandat l’agost del 2024. Primer, perquè els trens de Rodalies continuen fallant i cada dia que passa va minant la paciència de l’opinió pública. El segon, que afecta especialment Romero, és que continua sense tenir garantida l’aprovació dels pressupostos catalans del 2026.
El gran problema amb els comptes és que el Govern i ERC no es posen d’acord per començar a negociar. El partit de Junqueras reclama, abans d’asseure’s a la taula, tenir el compromís explícit del Govern del PSOE que acceptarà que Catalunya recapti l’IRPF. L’executiu català, per la seva banda, replica que no hi ha temps per perdre i assegura que aquest compromís tard o d’hora arribarà.
Amb bona voluntat no és suficient
La consellera ha apel·lat a la «responsabilitat» d’ERC per començar ja la negociació i ha recordat que el Govern està compromès que Catalunya pugui algun dia gestionar «tots» els seus impostos. No obstant, al líder d’ERC, Oriol Junqueras, no li val amb aquesta declaració de bones intencions. «Amb bona voluntat no és suficient», ha dit a Catalunya Ràdio.