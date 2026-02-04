Els comptes del 2026
Catalunya posa les primeres multes per vulnerar la llei d’habitatge
Govern i Comuns començaran a negociar els pressupostos la setmana vinent
Albiach: «Ens asseurem a negociar els pressupostos conscients del caos ferroviari»
Sara González
El Govern ha imposat les primeres multes per l’incompliment de la llei d’habitatge, una acció que permetrà desbloquejar la negociació dels pressupostos amb els Comuns. La crisi de Rodalies continua cuejant sense que se li entrevegi un final, però l’Executiu no vol demorar de nou –seria ja la tercera vegada– l’inici del debat sobre els comptes. L’objectiu d’aprovar-los al Parlament en el primer trimestre de l’any es manté, malgrat que el calendari és ja ajustat. És per això que, tot i que els trens no han tornat encara a la "normalitat" promesa, la consellera d’Economia, Alícia Romero, es va reunir ahir amb els Comuns per fer balanç dels acords assolits fins ara i aconseguir les condicions per obrir una vegada per totes la carpeta dels comptes la setmana vinent.
Aquestes 13 primeres amonestacions per saltar-se els límits dels lloguers arriben un any després que entrés en vigor el règim sancionador pactat amb el grup de Jéssica Albiach i es deriven de set dels expedients tramitats per l’Agència Catalana de Consum i sis més de l’Agència d’Habitatge de Catalunya. La majoria d’aquestes s’han imposat a persones jurídiques, és a dir, a immobiliàries, i sumen un import de 120.000 euros. En camí hi ha més d’un centenar d’expedients més -55 d’Habitatge i 77 de Consum- que, segons els Comuns, podrien arribar al mig milió d’euros en sancions.
Les infraccions sancionades
Des del Govern detallen que, dels expedients gestionats per Consum, hi ha dues sancions greus que sumen 27.000 euros per incrementar el preu del lloguer sense justificació i per exercir d’administrador de finques sense estar col·legiat. També s’està ultimant una sanció greu per no incloure l’índex de referència del lloguer i l’etiqueta d’eficiència energètica, una multa que pot arribar als 25.000 euros. Les altres quatre de Consum són de caràcter lleu per no informar de l’índex de preus obligatori a les zones declarades com a tensionades. Una d’aquestes, de 1.750 euros, ja s’ha pagat, i les altres tres poden ascendir a 10.000 euros cadascuna. Quant a Habitatge, s’estan tramitant dues sancions de 30.000 euros, dues de 3.000 i hi ha dos expedients més que esperen determinar la quantitat a pagar. Aquest, han dit els Comuns, ha de ser sols "un punt de partida" per seguir aplicant el règim sancionador.
Albiach va sortir així de la reunió lluint aquestes primeres multes a infractors, que en el seu partit recalquen que estan sent com arrencar un queixal al Govern. Feia mesos que insistien que la seva aplicació era un requisit imprescindible per asseure’s a parlar dels números per al 2026. "Ens asseurem a negociar els pressupostos conscients que Catalunya està sotmesa a un caos ferroviari", va assegurar Albiach després de la reunió amb Romero en una nova jornada marcada pel caos als trens.
En les hores prèvies a la trobada, els Comuns han sigut especialment crítics amb l’Executiu de Salvador Illa, al qual retreuen haver gestionat "tard i malament" tant la crisi ocorreguda a Rodalies com la d’habitatge. Havien advertit, a més, del fet que la cita seria "a tot o res" per als pressupostos, i per aquest motiu consideren que la seva pressió ha sigut clau perquè Romero vingués amb els "deures fets". Més enllà de les sancions de la llei d’habitatge, els Comuns van explicar que en matèria educativa s’ha reforçat l’escola inclusiva amb més de 200 noves dotacions docents i més de 350 professionals d’atenció educativa.
