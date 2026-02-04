Finances públiques
El Govern busca el suport de l’oposició al nou finançament i acusa Madrid i Andalusia de dúmping fiscal
La consellera Romero inicia un ‘tour’ per Catalunya per defensar el nou model pactat amb el Govern
El Govern estudia com compensar les empreses perjudicades pel caos de Rodalies
Sánchez i Junqueras pacten un nou finançament que aporta 4.700 milions més a Catalunya
Quim Bertomeu
El Govern ha anat aquest dimecres al Parlament a presentar formalment el nou model de finançament pactat amb el Govern i amb ERC i que, si s’arriba a aprovar al Congrés, ha d’aportar 4.686 milions addicionals a les arques de la Generalitat. La consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, ha fet una defensa tècnica del model, però també ha reclamat a l’oposició a Catalunya que recolzi la proposta per «responsabilitat». Finalment, ha acusat les comunitats autònomes de Madrid, Andalusia, Múrcia i les Balears de practicar el dúmping fiscal», és a dir, de fer una competència deslleial a altres autonomies amb baixades d’impostos.
El principal argument de Romero per defensar el model ha sigut que suposa un «canvi de paradigma» respecte al sistema actual, que fa 12 anys que està caducat. Aquest canvi es justifica perquè el finançament de les autonomies ja no es basarà en les transferències de l’Estat, sinó en la seva «corresponsabilitat» a l’hora de gestionar els ingressos. Les comunitats passaran de gestionar del 50% de l’IRPF al 55% i del 50% de l’IVA al 56,5%. «És un model molt més just que tracta les comunitats autònomes com a adultes», ha conclòs.
És un model molt més just que tracta les comunitats autònomes com a adultes
Com que el model era de sobres conegut per tots els presents en la comissió d’Economia, el que importava avui sobretot era quin missatge polític enviava a l’oposició. Romero ha estés la mà a tots els grups a «treballar junts» per aconseguir que la proposta de finançament aconsegueixi tirar endavant al Congrés. Així, el Govern s’ha obert a introduir «millores» en la proposta si això serveix per convèncer algun grup, tot i que ha demanat «pragmatisme» a l’hora de formular-les. Un avís implícit a Junts, que assegura que només recolzarà un nou finançament si és un concert econòmic com el d’Euskadi.
La consellera ha assegurat que l’Executiu català està disposat a «cedir» si això genera nous suports, però també ha advertit que la proposta que hi ha a sobre la taula és «una oportunitat que no sabem si la tindrem d’aquí a un any». Una advertència velada que, si l’actual Govern de Sánchez cau perquè n’arriba un del PP i Vox, difícilment Catalunya podrà negociar un finançament millor.
Dard a Madrid i Andalusia
El Govern també ha aprofitat la seva intervenció al Parlament per carregar contra quatre comunitats liderades pel PP: Madrid, Andalusia, Múrcia i les Balears. Romero ha acusat aquests quatre governs autonòmics de practicar el dúmping fiscal: «Estan abaixant impostos als rics i demanant a l’Estat més recursos». Segons el govern català, això genera una situació d’injustícia per a les altres comunitats que fan un «esforç fiscal» extra per mantenir els serveis públics.
Segons el Govern, l’executiu de Pedro Sánchez està treballant per evitar aquesta situació. La idea és posar un mínim comú en tots els impostos que comparteixen les comunitats perquè certes autonomies no puguin anar més enllà en les seves rebaixes fiscals i sempre es garanteixin uns «ingressos determinats». No ha donat més detalls.
Manresa i Girona
El Govern no només circumscriurà la seva defensa del nou finançament al Parlament i als mitjans de comunicació. La mateixa Romero començarà aquest dijous un ‘tour’ per Catalunya per defensar les bondats del nou model. Seran trobades amb els representants institucionals i agents econòmics i socials de cada zona amb l’objectiu d’explicar «els principals eixos de la proposta» sobre el nou model que han pactat el Govern, la Generalitat i ERC.
Romero començarà a Manresa, a la Fundació Althaia, on acudirà acompanyada pel secretari de Governs Locals, Xavier Amor, i la delegada territorial del Govern a la Catalunya Central, Èlia Tortolero. Divendres serà a Girona, a la seu de la delegació del Govern en aquesta ciutat, i anirà acompanyada pel delegat, Xavier Guitart. Les trobades començaran amb una exposició inicial de la consellera oberta a tothom, i la resta de la sessió serà a porta tancada.
És important que tothom conegui el model de finançament i els seus elements positius
«És important que tothom conegui el model de finançament i els seus elements positius: és un model més transparent, més igualitari i que compleix amb el principi d’ordinalitat», ha explicat en declaracions a TV3. Ara ha arribat el moment, segons la consellera, d’explicar el model de «primera mà» als alcaldes i als principals actors de la societat civil.
El nou model de finançament és, ara per ara, un acord a tres bandes entre el Govern, la Generalitat i ERC sobre el qual encara pesen moltes incògnites. La primera, quan es portarà al Congrés en forma de llei perquè comenci el seu recorregut parlamentari. La segona, i encara més important, si aconseguirà els vots per tirar endavant i aprovar-se de manera definitiva. Ara per ara no els té i la llista d’opositors és llarga, començant pel PP i Vox i seguint per Junts.
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- El Bernabéu, fart de la pallassada d’Arbeloa tot i guanyar