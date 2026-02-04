Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La fiscalia cita a declarar Musk per la difusió de vídeos sexuals falsos

El empresario estadounidense Elon Musk en el marco del Foro Mundial Económico celebrado en Davos.

El empresario estadounidense Elon Musk en el marco del Foro Mundial Económico celebrado en Davos. / Europa Press/Contacto/Lian Yi

Leticia Fuentes

París

La fiscalia de París va informar ahir del registre a l’oficina francesa de la xarxa social X, com a part d’una investigació oberta el juliol del 2025. Tal com van informar a través d’X, la unitat de ciberdelinqüència de la fiscalia va acudir a les oficines a París de la xarxa social per fer-hi un exhaustiu registre amb la participació de l’Europol. Després d’estar diverses hores a la seu francesa, el fiscal de París va citar el propietari de la plataforma, Elon Musk, i l’ex CEO Linda Yacarino a testificar el 20 d’abril com a part de les diligències en curs.

"El novembre del 2025, després del descobriment de noves proves, la investigació preliminar es va ampliar per incloure els càrrecs de complicitat en la possessió d’imatges de pornografia infantil, complicitat en la distribució, oferta o posada a disposició de pornografia infantil i la impugnació de crims de lesa humanitat", va informar la fiscalia.

La investigació es va iniciar després d’uns primers informes sobre el possible ús de l’algoritme X amb finalitats d’ingerència estrangera. El procediment es va ampliar per incloure càrrecs de "distribució de material sexual i deppfakes", després que tres ministres i dos diputats acusessin el xatbot Grok d’haver generat i difós vídeos falsos de contingut sexual explícit, "en els quals apareixien principalment menors".

Des de fa mesos, una nova funció de Grok, denominada spicy, permet als usuaris crear aquest tipus de vídeos directament des de la plataforma, on nens i dones són els principals afectats, amb l’objectiu de generar contingut viral. "El delicte de manipulació sexual d’una persona sense el seu consentiment es castiga amb dos anys de presó i una multa de 60.000 euros", va recordar la Fiscalia francesa a la premsa, després de l’allau de crítiques per part de responsables polítics, com l’Alta Comissionada per a la Infància, Sarah El Haïry, o el ministre d’Economia, Roland Lescure.

